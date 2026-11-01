Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit doar la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”

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Prințul Marco a ieșit la un nou date cu ispita Gabriella, dar se pare că gândurile lui au rămas fixate pe soția sa, Bianca Ghiurcă. Chiar și în prezența ispitei, concurentul a ales să facă o declarație de dragoste pentru Bianca, lăsând clar faptul că intenționează să plece din concurs împreună cu ea.

Cei doi au vizitat un templu budist unde și-au pus câte o dorință. Marco a scris pe o frunză un citat legat de Bianca și data nunții lor. Deși nu a dezvăluit detaliile exacte ale visului său, i-a spus Gabriellei că „Usque ad finem”, adică „Până la sfârșit”, este tatuajul care îi reprezintă pe el și pe Bianca și că își va duce testul din emisiune până la capăt.

„Cu toate că eu simt ceva pentru altă persoană, ea este persoana cu care am făcut acest pas”, a recunoscut Prințul Marco în fața Gabriellei.

Totuși, romantismul s-a terminat rapid, iar în câteva minute atmosfera a devenit tensionată. Marco a avut o discuție aprinsă cu ispita, deoarece s-a arătat nemulțumit la gândul că, după finalul emisiunii, Gabriella ar putea să iasă cu un alt bărbat.

Concurentul a recunoscut că a intrat în el un pic de gelozie și că s-ar simți trădat și folosit dacă ispita ar ieși cu un alt bărbat după emisiune; ca exemplu, a menționat că l-ar deranja să o vadă cu una dintre ispitele din vila fetelor. Pentru el, dacă Gabriella ar începe o relație cu altcineva după program, toate zilele petrecute împreună ar avea o valoare egală cu zero, simțindu-se „luat la mișto”.

Sincer să fim, e aproape comic să ceri exclusivitate după ce i-ai spus ispitei în față că te întorci la soție. Cine mai ține cont de regulile jocului când se trece la sentimente de tip „posedare”?