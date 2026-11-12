Maria Covașa a stârnit speculații despre copii pe TikTok

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Maria Covașa a pus pe gândit urmăritorii după ce a publicat pe TikTok o imagine generată cu inteligență artificială în care apare alături de un bebeluș. Deși postarea a stârnit imediat întrebări despre o posibilă sarcină, Maria nu a anunțat așa ceva.

Imaginea a fost însoțită de o piesă despre copii, iar fosta concurentă a scris: „Abia aștept vremea să cânt melodia asta din inimă”. Textul face trimitere la momentul în care ar putea cânta acea melodie din proprie experiență.

După sezonul opt al emisiunii Insula Iubirii, Maria a rămas activă în mediul online și a apărut în diverse podcasturi. Acolo a discutat și despre relația cu Dany Boy, partenerul cu care a intrat inițial în concurs. În timpul filmărilor, Maria s-a apropiat de Alin Simoiu, în timp ce Dany Boy a plecat din Thailanda cu Mădălina.

Ulterior, Dany Boy și Mădălina s-au despărțit, iar acesta a apărut la Insula Iubirii – Reuniuni alături de o altă iubită. Întrebată dacă l-ar putea atrage pe fostul partener într-o nouă ediție a show-ului, în postura de ispită, Maria a primit întrebarea: „Dacă Dani ar fi venit concurent cu noua iubită și tu ispită, crezi că ar fi picat?”

Maria nu a anunțat că este însărcinată.