Dan Nuțu a ajuns la spital în stare gravă
Dan Nuțu ar fi fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești, potrivit informațiilor Cancan. Actorul, care s-a întors recent în țară, ar fi suferit o căzătură violentă în locuința sa, iar ambulanța ar fi intervenit de urgență.
În urma incidentului, actorul ar fi suferit traumatisme serioase. Având 82 de ani, o astfel de căzătură poate avea consecințe grave, motiv pentru care colegii de breaslă și apropiații așteaptă cu nerăbdare vești despre starea lui de sănătate și concluziile medicilor.
Dan Nuțu a avut un parcurs neobișnuit, alegând la 35 de ani, în timp ce se afla în Germania, să nu se mai întoarcă în România Socialistă. Ulterior s-a mutat la New York, unde a renunțat la tot ce construise în cariera de actor și a lucrat ca șofer de taxi.
După Revoluție, a reluat treptat legătura cu România și cu cinematografia. După decenii de absență de pe marile ecrane, a revenit în 2013 în filmul „Puzzle”, regizat de Andrei Zincă, moment în care a declarat că „s-a simțit din nou ca acasă”.
Sperăm din tot sufletul ca actorul să se refacă rapid!