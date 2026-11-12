Dan Nuțu a ajuns la spital în stare gravă

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Dan Nuțu ar fi fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Balotești, potrivit informațiilor Cancan. Actorul, care s-a întors recent în țară, ar fi suferit o căzătură violentă în locuința sa, iar ambulanța ar fi intervenit de urgență.

În urma incidentului, actorul ar fi suferit traumatisme serioase. Având 82 de ani, o astfel de căzătură poate avea consecințe grave, motiv pentru care colegii de breaslă și apropiații așteaptă cu nerăbdare vești despre starea lui de sănătate și concluziile medicilor.

Dan Nuțu a avut un parcurs neobișnuit, alegând la 35 de ani, în timp ce se afla în Germania, să nu se mai întoarcă în România Socialistă. Ulterior s-a mutat la New York, unde a renunțat la tot ce construise în cariera de actor și a lucrat ca șofer de taxi.

După Revoluție, a reluat treptat legătura cu România și cu cinematografia. După decenii de absență de pe marile ecrane, a revenit în 2013 în filmul „Puzzle”, regizat de Andrei Zincă, moment în care a declarat că „s-a simțit din nou ca acasă”.

Sperăm din tot sufletul ca actorul să se refacă rapid!