Andreea Ibacka s-a emoționat peste măsură pentru Tiara: „Cât de multă viață am trăit împreună!”

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Andreea Ibacka a ales să împărtășească pe Instagram un moment vulnerabil, dedicându-i o postare Tiarei, câinele care a fost alături de ea ani la rând. Pentru actriță, Tiara nu este doar un animal de companie, ci o parte din familie și un „martorul tăcut” al tuturor schimbărilor și aventurilor prin care a trecut.

Emoția a fost maximum când Andreea a vorbit despre bătrânețea, menționând cât de greu este să vezi cum lucrurile care odinioară erau simple au devenit acum provocări pentru Tiara. Actrița a recunoscut că îi este dureros să observe efectele timpului și a declarat: „Dau timpul înapoi cu ochii minții. Să o văd pe Tiara din nou tânără, puternică, plină de energie”.

Pe lângă momentele emoționante de acasă, Andreea Ibacka a încercat și un rol nou în ultimul an. Actrița a fost invitată să defileze pe podium în cadrul a două prezentări de modă, purtând atât o rochie, cât și o ținută casual sofisticată.

Actrița a spus că nu există „nu se poate” să fii manechin la 1,63 m și că a avut nevoie doar de contextul potrivit pentru această premieră.