Vedete

Mădălina Pamfile nu spune „nu” unei reveniri în televiziune, dar are condiții stricte. Deși i-ar plăcea să apară din nou, bruneta vrea un proiect sezonier, nu o prezență zilnică. Motivul? Vrea să se poată dedica în continuare celor două fetițe ale sale, în vârstă de șase și opt ani.

Sinceritatea ei e de apreciat: Mădălina recunoaște că nu are capacitatea de a conduce o emisiune timp de două-trei ore cu invitați, lucru care necesită „puțin exercițiu, puțină școală”. Ea se simte confortabil în prezentări scurte, de zece minute, așa că un format sezonier i s-ar potrivi mult mai bine în stilul de viață actual.

În prezent, viața ei este un mix între business și familie, fiind manager la o clinică dentară. Deși prioritățile sunt copiii, Mădălina spune că își găsește timp și pentru ea. Programul ei de weekend este bine stabilit: ziua este dedicată fetițelor, iar seara este timpul pentru cină cu prietenele.

Despre rolul de mamă, ea spune că nu a fost genul care să își protejeze excesiv copiii și se bucură de momentele în care fetele încă mai întreabă de ea. Totul asta vine la aproape doi ani de la divorțul de tatăl copiilor, la un an de la căsătorie.

Sincer să fim, planul cu proiectul sezonier sună rezonabil. Cine vrea să stea ore în șir în studio când ai copii care te așteaptă acasă? Rămâne întrebarea: ce fel de show ar fi acela care să o convingă să revină?