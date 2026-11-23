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Iulian Chiru, cunoscut din sezonul patru al emisiunii Insula Iubirii, a trecut printr-o transformare vizibilă. Dacă atunci era băiatul slăbuț cu chip de copil, acum a devenit un bărbat care a mai luat ceva proporții, dar care se menține în formă.

Bărbatul, care are în jur de 32 de ani, a ales o abordare mult mai discretă în mediul online față de Marinela Mavrodin. Viața lui sentimentală pare așezată de câțiva ani buni, fiind într-o relație stabilă cu o brunetă. Un detaliu care a atras atenția internauților este faptul că partenera lui este mămica unui băiețel în vârstă de 10 ani, iar Iulian se postează adesea în compania copilului iubitei sale.

Cei doi au participat în show pentru a testa relația, însă au ajuns la concluzia că sunt diametral opuși și nu au nicio compatibilitate, motiv pentru care s-au despărțit și au plecat separat din Thailanda.

În timp ce Iulian își trăiește viața liniștit, Marinela Mavrodin a avut un moment important recent. Pe 22 noiembrie, șatena s-a căsătorit cu Robert Urucu, partenerul ei de câțiva ani. Marinela a anunțat evenimentul pe Instagram, descriind ziua ca fiind „cea mai frumoasă zi de naștere de până acum!” și confirmând că sunt oficial soț și soție.

În plus de nuntă, fosta concurentă de la Insula Iubirii urmează să devină mamă pentru a doua oară.

Sincer, e interesant cum o emisiune poate filtra atât de rapid cine chiar se potrivește și cine doar crede că se potrivește. Voi ce ziceți, a fost Insula Iubirii cea mai bună decizie de „curățenie” din viața lor?