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Frankie, ispita din sezonul curent al emisiunii Insula Iubirii, a decis să își modifice aspectul fizic. Șatena a optat pentru lentile de contact de culoare gri deschis, o schimbare care a atras rapid atenția urmăritorilor săi și a generat numeroase complimente în secțiunea de comentarii. Fetele care o urmăresc sunt chiar așa de curioase încât au început să o întrebe unde anume și-a cumpărat lentilele.

Pe lângă acest detaliu vizual, Frankie a fost vocală și despre intervențiile estetice pe care le are, inclusiv BBL. Deși își adoră rezultatul în ceea ce privește BBL-ul, ispita a dezvăluit pe Instagram că plănuiește să renunțe la implantul mamar.

Motivul este unul destul de pragmatic: Frankie a explicat că s-a operat în perioada în care era mult mai slabă și nu avea sâni deloc. Odată ce s-a revenit cu greutatea, rezultatul final a devenit unul pe care nu îl mai dorește, deoarece implanturile au devenit „mult prea mari” pentru gusturile ei actuale.

Ispita nu este străină de atenția publicului, fiind remarcată încă de la prima ediție difuzată a show-ului datorită sincerității sale. Deși a primit și comentarii răutăcioase, Frankie a continuat să spună lucrurilor pe nume în testimoniale, fără a se lăsa intimidată de hate.