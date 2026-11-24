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Gabriella Barbu a reacționat rapid după ce Prințul Marco a spus câteva lucruri care l-au deranjat în legătură cu ispita. Bruneta a comentat la una dintre postări, insistând că nu a mințit niciodată în ceea ce îl privește și că sentimentele ei au fost reale: „Eu nu am mințit niciodată. Și sentimentele mele sunt reale”.

Totul a început după ce s-a difuzat bonfire-ul dintre ispită și Bianca Ghiurcă, soția lui Marco. În cadrul acestui moment, Gabriella i-a povestit Biancăi că s-a îndrăgostit de Prințul Marco și că acesta i-a spus „Te iubesc”.

Prințul Marco, care a întreținut relații intime de două ori cu Gabriella, a declarat că exact acest detaliu l-a deranjat: faptul că ispita i-a transmis soției sale mesajul respectiv.

Dar nu asta a fost singura problemă. Marco a fost iritat și de ceea ce s-a întâmplat după prima lor noapte împreună. El consideră că Gabriella l-a acuzat că a vrut să ascundă totul de soția lui, deși el susține că intenționa să îi povestească Biancăi Ghiurcă.

„Aceste două lucruri m-au deranjat. Primul este faptul că ea i-a spus Biancăi că eu i-am zis «te iubesc» (...) Al doilea lucru este că a zis că eu am vrut să ascund ce am făcut cu ea și știe că nu este așa”, a declarat acesta.

Prințul Marco a mai adăugat că totul este filmat și că a spus că va povesti totul înainte să găsească camera respectivă. Mai mult, a fost destul de sincer când a recunoscut că, dacă ar fi văzut reacția Biancăi imediat după bonfire, nu mai avea de gând să o invite pe Gabriella din nou în cameră.

Sinceritate sau strategie de joc? Drama asta e exact ce ne place să vedem la Insula iubirii.