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Delia Matache a fost văzută în zona Charles de Gaulle alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, într-o zi în care relaxarea a câștigat detașat în fața disciplinei sportive. Deși cei doi au încercat să stea incognito, s-a văzut imediat că nu sunt acolo pentru o simplă plimbare, fiind singurii din zonă care purtau pantaloni scurți, cu excepția sportivilor care se antrenau prin Herăstrău.

Planul inițial părea a fi unul de fitness, având în vedere ținutele sportive și mersul alert pe trecerea de pietoni. Totuși, entuziasmul pentru sport a fost rapid înlocuit de tentația unei cafenele celebre din zonă, unde cei doi au poposit pentru a-și lua băuturile preferate. Cei doi și-au luat (probabil) câte un flat white, iar Delia a ales o băutură mai sofisticată, servită la pahar.

Look-ul „matchy” și accesoriile de vedetă

Cei doi au apărut cu ținute coordonate, un obicei pe care îl au de obicei. Delia a ales un tricou cu imprimeuri, o șapcă kaki și un rucsac de umăr. Detaliul amuzant este că acest rucsac a mai fost purtat și de Răzvan Munteanu în alte ocazii, ceea ce sugerează că accesoriul circulă în ture între cei doi.

Ochelarii de soare erau obligatorii, practic un buletin de vedetă. În plus, Delia a profitat de ocazie pentru a face rodajul unor pantofi de alergare noi, care completează echipamentul sportiv. Totuși, efortul fizic a fost minim, deoarece fitnessul a ajuns rapid pe ultimele locuri în lista de priorități a zilei.

De la alergat la șueta bucureșteană

Momentul decisiv a venit când Delia a observat câțiva prieteni la cafenea. Acesta a fost pretextul perfect pentru a renunța la mersul alert și a se așeza pe o bancă pentru o discuție clasică bucureșteană. Atitudinea artistei a fost una complet relaxată, lucru normal având în vedere că nu are un program de lucru rigid, de la nouă la cinci, ca majoritatea oamenilor.

Această stare de spirit este esențială în perioada actuală, deoarece Delia se pregătește pentru concertele din sezonul sărbătorilor. Evitarea stresului înainte de aceste evenimente este crucială pentru vocea ei, acea voce gravă și profundă pe care fanii o așteaptă cu nerăbdare.

Ambițiile sportive ale artistei

Deși de data aceasta cafeaua a câștigat, Delia este cunoscută pentru faptul că este o persoană ambițioasă. Anul acesta, ea a declarat faptul că este hotărâtă să își îmbunătățească forma de alergare și să optimizeze modul în care se mișcă în timpul efortului. Conversația de la cafenea nu a fost, probabil, despre tehnicile de alergare, dar planurile sportive rămân active.

Există chiar posibilitatea ca anul viitor să o vedem pe Delia pe traseul unui semimaraton. În acest scenariu, Răzvan Munteanu ar putea avea un rol strategic, nu neapărat alergând, ci fiind responsul de suport tehnic pe bicicletă, având sarcina de a se ocupa de hidratarea și alimentația soției sale în timpul cursei.

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din istoria României, fiind recunoscută pentru succesul său ca artistă solo și pentru perioada în care a făcut parte din grupul pop N&D între 1999 și 2003.