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Leo de la Strehaia a anunțat că plănuiește o nuntă spectaculoasă cu Nicolle, partenera sa, printr-un proiect pe care el îl consideră fără precedent în România. Afaceristul vrea să invite tot TikTok-ul la acest eveniment, însă accesul digital nu va fi gratuit. Pentru ca cineva să urmărească nunta de pe canapea, va trebui să plătească un dar de minimum 10 euro de persoană. Bonusul pentru cei care sunt mai generoși cu banii este o dedicație de la Adrian Minune.

Evenimentul va avea loc fizic în Strehaia pentru invitații care pot ajunge la locație, dar va fi transmis live pe TikTok pentru restul lumii. Leo a declarat că se bazează pe faptul că are foarte mulți fani în toată lumea pentru a face ca acest spectacol să funcționeze. Petrecerea va dura trei zile și trei nopți, iar pe scen vor urca artiști din toate genurile muzicale, de la Irina Loghin până la Adrian Minune. Cineva care vrea să urmărească totul online va trebui să mănânce și să bea ce are acasă, în timp ce privește transmisiunea.

Căutarea „comoarei” din curte

Înainte ca afaceristul să ajungă în genunchi cu inelul pentru a o cere de nevastă pe Nicolle, există o urgență financiară de rezolvat. Leo a dezvăluit că trebuie să „dezgroape” galbenii ascunși de tatăl său prin curte. Fără acești bani, riscă ca lăutarii să nu vină la nuntă sau să îi cânte doar în vis, deoarece cei mai șmecheri maneliști nu vin să cânte „pe ochi frumoși”. Deși mireasa este pregătită și planurile pentru invitații sunt făcute, nunta va avea loc peste câteva luni, dar doar dacă „comoara” este găsită la timp.

Povestea nașterii lui Luca Leo Messi

Nunta vine după un moment important în viața cuplului: acum o săptămână, Nicolle a adus pe lume un băiețel. Părinții au ales un nume extrem de neobișnuit pentru copil, Luca Leo Messi. Decizia de a folosi numele celebrului fotbalist a fost luată pentru ca băiatul să aibă un nume internațional, să atragă bani și faimă și să fie valoros. Leo a explicat că a stat în dilemă între Leo Messi și Cristiano Ronaldo, dar a ales varianta Messi pentru că acesta a câștigat Balonul de Aur. Numele Luca a fost adăugat deoarece tatăl s-a rugat mult la Sfântul Luca în perioada în care a fost bolnav.

Nașterea nu a fost însă lipsită de stres. Leo a povestit că nu a știut să cheme salvarea când Nicolle a început să aibă contracții acasă. A așteptat până la ora șapte dimineața pentru a o pune în mașină, iar drumul până la clinica unde era programată a durat două ore din cauza aglomerației. Nașterea trebuia să aibă loc pe 11 noiembrie, iar bebelușul a venit pe lume în jumătate de oră de la sosirea la spital. Leo a recunoscut că a fost pe „altă lume” și nu realizează ce se întâmplă în acele momente.

Băiețelul s-a născut la aproape trei kilograme, iar Leo spune că este cel mai mare din tot spitalul. Tatăl este extrem de fericit că copilul este perfect sănătos și speră ca micul Messi să fie la fel de priceput cu mingea precum omul din care își poartă numele.

Să vedem dacă Leo dă gol și la altar sau dacă „galbenii” rămân îngropați în curtea lui tata.