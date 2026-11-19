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Gabi Tamaș a reușit din nou să ajungă în știri, dar nu pentru performanțe sportive, ci pentru o „speță” în Centrul Vechi. În noaptea de marți spre miercuri, fostul internațional de 43 de ani ar fi fost implicat într-o altercație fizică cu doi bărbați, conflictul ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool.

Gabi a fost dus la o secție de Poliție din Capitală. În prezent, managerul executiv al echipei ASA Târgu Mureș este cercetat de polițiști pentru lovire.

Cei doi bărbați implicați, care au în jur de 30 de ani, au refuzat atât transportul la spital, cât și depunerea unei plângeri în momentul incidentului. Polițiștii au precizat că nu este clar dacă aceștia vor depune plângere ulterior; sunt cercetări din oficiu pentru lovire, iar verificările continuă pentru a stabili împrejurările exacte.

Nu este pentru prima dată când fostul fotbalist ajunge în atenția publică din cauza unor astfel de episoade. De-a lungul carierei a fost implicat în mai multe scandaluri, unele dintre ele afectându-i parcursul sportiv. Participarea la emisiunea Survivor nu a fost lipsită de controverse: în Republica Dominicană ar fi fost implicat în mai multe scandaluri, iar unul dintre cele mai discutate episoade a fost cel în care l-ar fi altoit pe colegul său, Aris Eram.