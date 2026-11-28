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Jean Paler a ales să fie sincer cu fanii săi și să vorbească despre momentele critice prin care a trecut în acest an. Deși problemele de sănătate l-au lovit dur, actorul a reușit să le depășească, încercând să păstreze zâmbetul pe buze atunci când apare în fața oamenilor. La final de an, acesta a transmis un mesaj important celor care i-au fost alături la fiecare obstacol.

Rețeta lui Jean Paler pentru a supraviețui

Actorul crede cu tărie că totul pleacă din cap și că ambiția este elementul care face diferența între cine reușește să treacă peste o criză și cine nu. Acesta îi îndeamnă pe cei care îl urmăresc să fie puternici și să lupte activ împotriva voinței proprii, insistând că nu se poate trăi doar cu ideea că „lasă că-mi trece”.

Pentru Jean Paler, ambiția trebuie să fie „de oțel” pentru a depăși orice situație dificilă. El a folosit chiar și o metaforă destul de dură pentru a sublinia acest lucru, amintindu-se de proverbul conform căruia peștele mare îl mănâncă pe cel mic. Concluzia sa este: doar cei puternici trăiesc, ceilalți se duc. Actorul le dorește tuturor multă putere, amintindu-le că viața este scurtă, există o singură șansă și fiecare clipă trebuie trăită ca și cum ar fi ultima.

Detaliile despre al doilea AVC

Sănătatea actorului a fost pusă serios la încercare în urmă cu câteva săptămâni, când a suferit al doilea AVC. Evenimentul a avut loc în timp ce acesta se afla acasă, motiv pentru care a fost transportat rapid la spital pentru a primi îngrijirile medicale necesare.

Jean Paler a recunoscut că recuperarea nu este deloc ușoară și că acest incident nu a fost mai simplu de gestionat decât primul AVC pe care l-a făcut. Deși se poate mișca, procesul este unul lent. Totuși, actorul evită să își facă gânduri negative legate de recuperare, spunând că rămâne de văzut ce mai vrea și Dumnezeu.

Haosul de la externare și drama buletinului

Pe lângă problemele medicale, actorul a trecut printr-o situație stresantă chiar în momentul în care trebuia să părăsească spitalul. La externare, Jean Paler a descoperit că i s-a pierdut buletinul, iar căutarea a durat o oră și ceva, două ore.

Actorul a povestit că, dacă ar fi să caute buletinul pe acasă, nu ar avea cum, de vreme ce nu a ieșit din spital. El a spus că i-au fost desfăcute bagajele de două-trei ori și că, într-un final, el era vinovat că nu are buletin. El a subliniat absurdul situației, menționând că fără buletin, ar fi fost imposibil să fie internat din nou dacă ar fi fost cazul.

Actorul a încheiat spunând că viața și sănătatea sunt bogăția omului și le-a urat tuturor sărbători fericite.