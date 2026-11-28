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Andreea Popescu a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi din mediul online după ce a publicat câteva imagini în compania unui bărbat a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Gesturile surprinse în fotografii au atras rapid atenția, mai ales că fosta dansatoare a Deliei nu s-a mai afișat până acum într-o astfel de ipostază după despărțirea de Rareș Cojoc.

În una dintre imagini, influencerița apare foarte apropiată de personajul masculin, cu care pare să împărtășească momente tandre. Mai mult, în una dintre fotografiile postate, bărbatul o ține în brațe, iar Andreea a ales să lase acest detaliu să fie văzut de fanii ei. Ca reacție la aceste imagini, ea a scris simplu: „Auuu”.

Un alt detaliu care a alimentat speculațiile internauților este atmosfera surprinsă în poze, bărbatul misterios părând să îi acorde o atenție deosebită și să o răsfețe prin gesturi romantice. Mai exact, acesta s-ar fi ocupat de pregătirea cafelei, iar rezultatul a fost unul atent realizat, cu un model decorativ de tip latte art. Deși este un gest aparent simplu, a fost suficient pentru ca comunitatea online să se întrebe dacă nu cumva bruneta și-a refăcut viața sentimentală.

Această apariție vine într-un context în care viața personală a influenceriței a fost intens discutată, la câteva luni de la divorțul de Rareș Cojoc. Separarea a reprezentat un nou capitol pentru aceasta, care a ales să își continue drumul concentrându-se pe proiectele sale și pe familie. În timp ce fostul partener și-a făcut deja publică relația cu modelul internațional Claudia Dumitru, Andreea a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește eventualele schimbări din plan sentimental până în acest moment.

Cert este că imaginile nu au trecut neobservate, însă influencerița pare să își acorde timpul necesar înainte de a face dezvăluiri oficiale despre ceea ce se întâmplă în viața ei. Noi credem că latte art-ul e cel mai sigur drum către inimă, dar rămâne să vedem când primim numele „misteriosului” barista. Voi ce ziceți, e doar un prieten sau avem official noul couple al anului?