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Ionuț Mocăniță a decis să renunțe la colierul conexiunii după ce a auzit-o pe Claudia Ion recunoscând că s-a îndrăgostit de Eduard Vlădescu. Momentul a fost unul extrem de tensionat, concurentul plângând în timp ce urmărea apropierea dintre partenera sa și „ispita”.

Situația a devenit atât de grea încât Ionuț a cerut ca imaginile cu cei doi să fie oprite, spunând: „De aici puteți să tăiați, că nu mai vreau să mai văd nimic. Nu mai vreau să mai văd nimic. E ok, e treaba lor”.

Gestul de a arunca colierul în foc a fost descris ulterior de Ionuț drept o formalitate, recunoscând că acest act nu îi șterge suferința. El a admis că nu știe cum va privi această decizie după ce se vor liniști emoțiile, dar a subliniat că se simte abandonat într-un moment dificil.

„Dacă eram amândoi la bine și la rău, chiar dacă îi e rău unuia, sunt momente în viața când o să îi fie rău și celuilalt. Și faptul că a renunțat… Iar să trag de unul singur, dacă e dovadă de slăbiciune că l-am aruncat… O să îmi dau seama în timp, e totul prea cald”, a declarat Ionuț Mocăniță.

Tensiuni și acuzații despre familie

În timpul ceremoniei, s-au discutat și afirmațiile Claudiei despre relația lor. Ea a susținut că până și mama lui Ionuț o sfătuise să își găsească un bărbat potrivit. Din partea lui, Ionuț a replicat că familia sa îi exprimase deja îndoieli legate de sentimentele Claudiei față de el și a adăugat că din povestea ei lipsesc anumite detalii.

Sincer să fim, când ajungi să ceri să „tai” imaginile pentru că nu mai poți privi, e clar că s-a terminat orice șansă de salvare. Mai ales când intervine și familia în discuție, știi că drama e completă. Oare mai există vreo şansă de reconciliere după așa un „bonfire”?