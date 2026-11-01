Dans romantic în platou: Alexandru Constantin a luat-o la dans pe Diana Bart

Vedete

Alexandru Constantin a profitat de prezența Dianei Bart în platou și a transformat interviul într-un moment plin de farmec. Prezentatorul a invitat-o pe vedetă la un dans pe ritmurile unei piese romantice, reușind cei doi să își sincronizeze perfect pașii în fața camerelor de filmat.

Diana Bart a strălucit într-o rochie roșie, mulată, care i-a pus în evidență silueta. În cadrul discuției, cei doi au abordat una dintre cele mai mari pasiuni ale prezentatoarei: alimentația sănătoasă. Vedeta a dezvăluit cum reușește să își mențină forma, chiar și atunci când se bucură de preparate delicioase, dar bogate în calorii.

Secretele unei alimentații sănătoase

Diana Bart pune un accent major pe stilul de viață sănătos și evită produsele nocive, o filozofie pe care a implementat-o și pentru fetițele ei. Prezentatoarea a explicat că a înlocuit zahărul, sucurile și dulciurile din comerț cu alternative sănătoase care păstrează același gust savuros. Mai exact, ea folosește ștevia în locul zahărului alb și evită prăjelile. De asemenea, recomandă efectuarea analizelor de intoleranțe pentru a identifica corect nevoile corpului.

Pentru Diana Bart, educația alimentară în familie este fundamentală, considerând că exemplul primit de copil este cel care te urmărește toată viața. Ea a menționat că mama ei a aplicat restricții alimentare încă din copilărie, un stil de viață pe care îl transmite acum și propriilor copii.

"Educația pe care o primești în familie, exemplul pe care-l ai în față, acela te va urmări toată viața. Mama m-a învățat de mică, am avut restricții. (...) Acest stil îl duc mai departe fetelor mele”, a declarat vedeta.

Sincer, cine nu ar vrea un partener de dans atât de galant în timpul unui interviu?