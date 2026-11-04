Drama din spatele transformării Gabrielei Cristea: a plâns isteric și a ajuns la specialist pentru a slăbi 35 de kilograme

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Gabriela Cristea a trecut printr-o schimbare fizică radicală în ultima perioadă, reușind să slăbească aproximativ 35 de kilograme. Deși acum este extrem de mândră de rezultatele obținute, totul a început într-un moment extrem de critic, în care vedeta a ajuns la o stare de disperare totală, neștiind cum să mai gestioneze situația.

Gabriela Cristea este o personalitate TV și prezentatoare care a lucrat pentru Antena Stars, B1 TV și Kanal D.

Momentul de panică și ajutorul primului pas

Schimbarea nu a venit din simplul dorință de a arăta mai bine, ci din faptul că Gabriela a început să se simtă îngrozitor fizic, pe măsură ce problemele de sănătate se multiplicau. Camelia Enciu, una dintre cele mai apropiate prietene ale prezentatoarei, a dezvăluit detaliile acestui moment dramatic. În acea perioadă, Gabriela a trăit o adevărată dramă din cauza kilogramelor în plus, care au început să îi afecteze serios calitatea vieții.

Situația a devenit atât de grea încât Gabriela și-a sunat prietena mărturisindu-i printre hohote de plâns că nu mai suportă ceea ce i se întâmplă. Camelia Enciu a povestit ulterior că a primit un telefon în care Gabriela avea un plâns isteric și îi spunea: „Nu mă mai suport, mor, nu mai pot efectiv”. În acel moment, Camelia a intervenit pentru a o liniști și a încercat să îi ridice moralul, folosindu-se de cea mai puternică motivație posibilă: copiii. Prietena a încurajat-o pe vedetă să lupte, amintindu-i că are două fetițe pentru care trebuie să rămână puternică.

Strategia de slăbit și tratamentul cu medicul

Soluția nu a venit instantaneu, ci după ce Camelia Enciu a început, la rândul ei, propriul proces de slăbire sub supravegherea unui medic specialist. După aproximativ o lună de la începerea propriului tratament, când a văzut că rezultatele încep să apară și că metoda chiar funcționează, Camelia nu a mai stat pe gânduri și i-a propus Gabrielei să facă același lucru. Mai mult, a fost atât de determinată să o ajute încât i-a spus: „Eu îl cumpăr și ți-l aduc direct”.

Tratamentul recomandat nu a fost unul banal, ci a presupus o abordare graduală. Camelia a explicat că procesul începe cu o doză de acomodare, pentru ca organismul să se adapteze la medicament, iar rezultatele vizibile apar abia după ce doza este mărită. Fiind deja într-o stare de disperare, Gabriela Cristea a acceptat sfatul și a apelat la ajutorul unui medic specialist pentru a primi un tratament personalizat.

Diagnosticul medical și efectele secundare

Deși rezultatul final este impresionant, Gabriela a recunoscut că procesul de slăbire nu a fost deloc ușor. Vedeta a fost diagnosticată cu prediabet și apnee în somn, motive pentru care medicul i-a prescris un tratament bazat pe injecții. Această parte a procesului a venit însă cu propriile provocări, Gabriela confruntându-se cu diverse efecte secundare neplăcute, precum greața, vărsăturile, diareea și balonarea.

Tratamentul i-a tăiat pofta de mâncare, dar cea mai grea parte a transformării a fost efortul de a-și reconstrui obiceiurile alimentare sănătoase. După tot acest drum anevoios, rezultatele au apărut, iar prezentatoarea a reușit să elimine acele 35 de kilograme, ajungând la forma fizică de care este mândră astăzi.