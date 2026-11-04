Iuliana Beregoi l-a dus pe Roman Tătaru la familie! Vloggerul a fost primit cu horă și multă căldură

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Iuliana Beregoi a decis să nu mai țină povestea de dragoste secretă și a făcut un pas serios: l-a prezentat pe Roman Tătaru familiei sale. Gestul arată că artista vrea să îl includă în viața personală și că cei doi ar putea avea planuri de viitor împreună.

Momentele petrecute în familie au ajuns și pe rețelele sociale, unde fanii au văzut cât de bine s-a integrat Roman. Atmosfera a fost super relaxată, iar cel mai simpatic moment a fost acela în care vloggerul s-a prins într-o horă alături de bunica Iulianei.

Cei doi au preferat să își păstreze relația departe de atenție până recent. Primele semne de „alertă” au apărut la jumătatea lunii octombrie, când artista a primit un buchet impresionant de flori din partea lui Roman. După acel moment, au confirmat oficial relația și au început să se afișeze tot mai des împreună.

Roman Tătaru este un creator de conținut din Republica Moldova, cunoscut pentru activitatea online și pentru colaborările cu Ilie Vlogs. După ce a locuit o perioadă lungă la Londra, acum vrea să își dezvolte cariera în România și să investească în proiectele sale de internet.

În podcastul lui Daniel Rachier, Roman a fost destul de sigur pe el în ceea ce privește succesul în online: „Vreau să mă dezvolt, dacă m-am apucat de Internet. O să reușesc în sfera asta. Dacă o să continui cum am început, o să reușesc într-un an (…) Părinții nu vor să revină, dar vreo cinci ani, ei precis stau acolo”.

Sincer, când reușești să dansezi hora cu bunica iubitei la prima vizită, e clar că ai câștigat jocul. Cine mai are nevoie de cursuri de etichetă când are astfel de vibe?