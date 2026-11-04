Ana Ionescu a ieșit din arhivă poze cu Tudor de la Fly Project din „Paleolitic”

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Tudor Ionescu a împlinit 47 de ani, iar Ana Ionescu a ales să sărbătorească în felul ei. Știind că soțului ei nu îi plac mesajele prea „siropoase”, Ana a preferat să publice pe Instagram imagini de colecție din perioada în care relația lor era doar la început.

Cei doi sunt împreună de 21 de ani, povestea lor începând în 2005. S-au cunoscut în cadrul unei emisiuni unde Tudor a venit să cânte, iar Ana a ajuns să danseze pentru Fly Project alături de o prietenă. De acolo, lucrurile au evoluat natural și s-au apropiat. Sunt căsătoriți de 12 ani și împreună au o fiică, Ilinca, care are nouă ani.

Ana a scris un mesaj despre dragoste, în care spune că aceasta nu înseamnă perfecțiune, ci prezență, și nu înseamnă să nu te superi, ci să nu renunți. A glumit însă și despre pozele publicate, menționând că a apelat la arhivă pentru a găsi câteva fotografii din „Paleolitic”.

Cei doi au fost și concurenți în sezonul 1 al emisiunii Power Couple, unde au fost cuplul cu cea mai lungă relație din concurs. Ana a fost cea care l-a convingeat pe Tudor să accepte provocarea, declarând că are încredere în căsnicia lor. Deși au recunoscut că au și ei certuri — Tudor menționând că soției sale îi trece repede supărarea — au reușit să ajungă în marea finală, unde s-au plasat pe locul 3.

Sincer, cine nu ar vrea o relație care să reziste două decenii și să treacă prin toate etapele, de la dansurile de început până la finalele de reality show? Voi mai aveți poze din „Paleolitic” cu partenerul vostru sau le-ați șters pe toate ca să nu vă mai amintiți de look-urile de atunci?