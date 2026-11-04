Andreea Bănică despre relația cu fiica ei: „Nu mă îmbăt cu apă rece”

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Andreea Bănică a ales să fie sinceră despre dinamica din familia ei, punând accent pe relația cu fiica sa, Sofia. Cele două sunt atât de asemănătoare vizual încât, în multe situații, oamenii nu le văd ca fiind mamă și fiică, ci mai degrabă ca două surori. Pentru artistă, Sofia nu este doar copilul ei, ci a devenit cea mai bună prietenă, cele două având o comunicare deschisă despre orice situație prin care trec.

Andreea Bănică este mama a doi copii: un băiețel de 10 ani și o fată de 17 ani, Sofia, care urmează să împlinească 18 ani anul viitor.

O relație bazată pe respect și învățare reciprocă

Cântăreața a explicat faptul că, în viziunea ei, fetele au mult mai multe probleme decât băieții, motiv pentru care face tot posibilul să fie mereu alături de Sofia și să îi ofere sprijinul necesar. Deși recunoaște că există momente mai tensionate, specifice oricărei relații cu un adolescent, artista este extrem de mândră de fiica ei și de perspectiva din care aceasta privește viața.

Andreea Bănică a mărturisit că este uneori uimită de răspunsurile pe care Sofia i le oferă, recunoscând că acestea o iau prin surprindere. Deși a încercat să îi ofere cele mai bune condiții de educație și să o învețe cât mai multe lucruri, artista admite că procesul de învățare funcționează în ambele sensuri. Ea recunoaște că, în ultimii ani, a învățat foarte multe lucruri de la propriii copii.

În ceea ce privește inteligența fiicei sale, Andreea Bănică consideră că aceasta este o trăsătură personală a Sofiei și nu neapărat un rezultat al educației primite de la mamă. Artista a subliniat faptul că Sofia este o fată matură, inteligentă și „isteață foc”, capabilă să rezolve probleme sau să ofere răspunsuri pe care ea însăși nu le-ar fi putut găsi.

Strategia artistei pentru momentul independenței copiilor

Un subiect sensibil pentru mulți părinți este momentul în care copiii decid să părăsească locuința familiei, însă Andreea Bănică abordează acest lucru cu o stare de spirit pragmatică. Ea consideră că Sofia va pune în practică toate lecțiile învățate de la mamă exact în momentul în care va începe să locuiască singură și va deveni independentă.

Cântăreața a declarat clar că nu îi este teamă de ziua în care fiica sa va decide să plece de acasă. Această atitudine provine dintr-o conștientizare care a apărut încă din momentul în care a devenit mamă. Artista a știut încă de la nașterea celor doi copii că aceștia vor pleca la un moment dat, deoarece este firesc ca ei să își dorească propriile vieți și să stea cu partenerii lor.

Andreea Bănică a precizat că a ales să nu se mintă singură și să nu se mintă singură și să nu se îmbete cu apă rece în speranța că acest lucru nu se va întâmpla. Ea a observat că alte femei exprimă teama față de acest moment, însă în cazul ei, conștientizarea faptului că copiii vor dori să se descurce pe cont propriu i-a eliminat fricile. Până atunci, artista se bucură de perioada în care copiii sunt încă acasă, spunând că băieții, împreună cu cățelul, sunt gașca de trei, iar ea și Sofia sunt gașca de două fete, chiar dacă în final sunt o familie unită.