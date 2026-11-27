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Să fim sinceri, bradul de Crăciun de acum arată mult mai strălucitor, cu globuri personalizate și decorațiuni care sclipesc, dar îi lipsește ceva din magia de altădată. În urmă cu câteva generații, lucrurile stăteau diferit: oamenii își făceau singuri ornamentele din ce aveau prin casă, fără să aștepte livrarea de pe site-uri.

Bunicile noastre puneau în brad ghirlande colorate din hârtie creponată, beteală metalizată sau chiar conuri de brad. Un detaliu care dădea un aer super nostalgie erau feliile uscate de portocală sau de gutui, care primeau o ață și erau agățate strategic printre ramuri. La asta se mai adăuga instalația luminoasă colorată, care veniră cu muzica ei specifică.

Pe măsur la ce tehnologia a evoluat, toate astea au dispărut aproape complet din casele noastre, fiind înlocuite de obiecte moderne care ne fac munca mult mai ușoară. Totuși, acele decorațiuni vechi rămân un reper al atmosferei nostalgice a Crăciunului de altădată.

Când se împodobește bradul

Tradiția spune că bradul ar trebui împodobit pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, pentru ca pe 25 decembrie să fie vizitați de Moș Crăciun. Totuși, regulile s-au schimbat și mulți dintre noi încep procesul încă din luna noiembrie sau chiar de la jumătatea acestei luni, doar ca să ne bucurăm mai mult timp de atmosfera festivă.

Interesant este că, potrivit tradițiilor populare, există și zile în care nu e recomandat să împodobești bradul. Este vorba despre zilele de doliu, dar și despre marți sau vineri, care sunt considerate zile cu ghinion.

Cine mai ține încă feliile de portocală în brad sau ați trecut definitiv pe globurile cu sclipici?