Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani: copiii i-au făcut un cadou care a lăsat gențile de firmă în standby

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Dana Nălbaru a marcat împlinirea vârstei de 50 de ani într-un mod care reflectă perfect stilul de viață pe care l-a ales în ultimii ani. În loc de petreceri fastuoase sau ieșiri în oraș, artista a ales să își petreacă ziua de naștere acasă, în satul Moșteni-Greci din județul Argeș, unde locuiește stabilită alături de familia sa.

Momentele de celebrare au fost marcate de o surpriză pregătită de cei trei copii ai artistei: Sofia, Roxana India și Kadri. Aceștia au decis să transforme curtea casei într-un spațiu de activitate, ieșind în grădină cu lopețile în mână pentru a planta, fiecare dintre ei, câte un pom. Gestul a fost unul cu o puternică încărcătură emoțională, transformând ziua de naștere într-o amintire specială pentru întreaga familie.

O lecție de minimalism și valori reale

Imaginile cu copiii implicați în activitățile gospodărești, surprinse în grădina cu gard alb, sunt o dovadă a stilului de viață pe care Dana Nălbaru și Dragoș Bucur l-au insuflat familiei lor. Pentru artistă, acest gest a fost mult mai valoros decât orice obiect material scumpi, lucru pe care l-a și subliniat într-un mesaj publicat pe Instagram.

În textul său, Dana Nălbaru a făcut o distincție clară între dorințele materiale și cele sufletești, menționând că în timp ce unii oameni își doresc parfumuri, haine, genți de firmă, mașini scumpe sau vacanțe în Dubai, ea s-a dorit doar ceea ce i-au oferit copiii. Artista a mărturisit că are tot ceea ce are nevoie și că niciun obiect care „ar putea lua ochii” nu face viața mai frumoasă sau mai valoroasă, deoarece tot ceea ce reprezintă vine din interiorul ei, nu din exterior sau din opiniile celorlalți.

Reflecții la vârsta de 50 de ani

Odată cu această aniversare, fosta solistă a profitat de ocazie pentru a vorbi despre modul în care privește acum existența. Ea a declarat că a trăit suficient cât să înțeleagă importanța fiecărei clipe și valoarea fiecărui om așa cum este. De asemenea, a menționat că pentru orice se întâmplă există o explicație, chiar dacă uneori ea nu o cunoaște, motiv pentru care a ales să se concentreze pe propria persoană și să își conducă viața după regulile inimii sale.

Deși recunoaște că nu știe exact când au trecut anii până la vârsta de 50, Dana Nălbaru este convinsă că acest timp nu a fost irosit. În ceea ce privește viitorul, planul ei este simplu: să se bucure de tot ceea ce îi va aduce viața, concluzionând cu un mesaj optimist prin care afirmă că viața este frumoasă.

De la scenele muzicale la liniștea din Argeș

Dana Nălbaru a devenit o figură cunoscută publicului în anii 2000, perioadă în care a fost membră a trupei Hi-Q, alături de Florin Grozea și Mihai Sturzu. Colaborarea cu grupul s-a încheiat în 2003, moment după care formația a continuat să își desfășoare activitatea cu alte soliste, precum Anya și Nicoleta Drăgan.

După plecarea din grup, artista a optat pentru o retragere treptată din industria muzicală, alegând să evite expunerea constantă. Această decizie a culminat cu mutarea la țară, un pas care a adus-o mai aproape de natură și i-a permis să adopte un ritm de viață mult mai așezat decât cel din Capitală.

Chiar și în detaliile cotidianului său actual, Dana Nălbaru pune accent pe liniște și relaxare. Recent, ea le-a povestit urmăritorilor săi despre faptul că merge săptămânal la masaj în Topoloveni. Artista a comparat această experiență cu vizitele pe care le făcea anterior în București, precizând că noul loc descoperit în Topoloveni este superb și foarte curat. Liniștea de acolo este atât de profundă încât ea a declarat că „adorm ca un prunc” în timpul procedurilor.

Sincer, cine mai are nevoie de Dubai când ai copiii care sapă gropi în curte și un masaj în Topoloveni unde dormi ca bebelușul?