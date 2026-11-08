Emily Burghelea e îngropată în stres: soțul ei refuză operația, iar chistul din cap crește

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Emily Burghelea trece printr-o perioadă extrem de tensionată, fiind îngrijorată pentru sănătatea soțului ei, Andrei. Acesta a fost diagnosticat cu un chist arahnoidian cranian, o veste care a șocat familia și care a venit după ce Andrei a început să aibă probleme de sănătate în urma unui accident suferit la schi la începutul anului.

Pentru a înțelege ce se întâmplă, Andrei a fost supus unei serii de analize și teste, iar un RMN a confirmat existența chistului. Deși vestea a fost făcută publică în februarie 2026, situația nu s-a îmbunătățit, ba chiar chistul crește, potrivit soției sale.

Drama din spatele zâmbetului

După nouă luni de la diagnosticare, Andrei refuză în continuare să se supună intervenției chirurgicale, chiar dacă toți specialiștii care l-au consultat i-au recomandat acest lucru. Emily a ales să își deschidă inima pe Instagram, recunoscând că este speriată de rapiditatea cu care chistul crește. În mesajul său, influencera a spus că atunci când jumătatea ta mai bună primește o astfel de veste, îți fuge pământul de sub picioare, menționând că chistul a devenit „uriaș”.

Emily a subliniat faptul că nu își imaginează presiunea constantă pe care soțul ei o suportă în fiecare zi și ce ascunde acesta sub un zâmbet larg când „înghite în sec”. Deși încearcă să rămână optimistă și speră că totul va fi bine, vedeta a recunoscut sincer că nu mai știe ce să facă, deoarece Andrei rămâne ferm pe poziția de a refuza operația.

Căutarea unor alternative și refugiul în credință

Disperată, Emily a apelat la comunitatea online, cerându-le urmăritorilor să îi spună cine a trecut printr-o experiență similară și ce alte soluții au fost folosite pentru a ameliora problema. Andrei a primit, la rândul său, numeroase mesaje pe Instagram de la fani care i-au sugerat diverse terapii alternative, cum ar fi regresia, terapia Bowen sau ThetaHealing.

În paralel cu încercările de a găsi o soluție medicală sau alternativă, influencera a decis să apeleze la credință. La doar o zi după ce a postat detaliile despre starea de sănătate a soțului ei, Emily a anunțat că pleacă într-un pelerinaj la mănăstire. Această deplasare coincide cu sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrată pe 8 noiembrie.

Ce este, de fapt, chistul arahnoidian

Din punct de vedere medical, acest chist este definit ca o pungă plină cu lichid cefalorahidian, acesta fiind lichidul care are rolul de a proteja măduva spinării și creierul. Formarea sa are loc între arahnoidă — una dintre cele trei membrane care acoperă sistemul nervos — și creier sau măduva spinării.

Medicii au fost clari încă din luna februarie: singura modalitate eficientă de tratament, mai ales atunci când chistul pune presiune pe țesutul cerebral sau pe măduva spinării, este intervenția neurochirurgicală. Specialiștii i-au recomandat lui Andrei atât o monitorizare continuă, cât și o operație pentru extirparea sau decompresia chistului, însă acesta nu a acceptat propunerile medicale.