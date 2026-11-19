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Inna a avut parte de un moment tensionat în timpul unui concert din California, în cadrul turneului său din Statele Unite ale Americii. În timp ce dansa, cântăreața și-a pierdut echilibrul, a căzut de pe o treaptă pe alta și a rupt un reflector.

Totul a fost imortalizat de o persoană din public. O persoană din echipa artistei a intervenit pentru a o ajuta, dar, din fericire, ajutorul nu a fost necesar. Inna a stat câteva secunde pe jos, apoi s-a ridicat cu zâmbetul pe buze și a continuat concertul.

Tot în cadrul acestui turneu din SUA, Inna și Deliric au împărtășit experiențele lor cu fanii, inclusiv o cursă cu o mașină fără șofer. Pentru cei doi, a fost prima dată când au folosit acest tip de ride sharing, deoarece serviciul nu a apărut încă în România.

Experiența cu mașina fără șofer i-a adus aminte lui Deliric de o întâmplare povestită de tatăl său, când unui văr de la țară i-a fost frică de tramvaie și întreba dacă „împunge”. „Așa suntem noi, țăranii”, a spus Deliric, în mediul online.

Sperăm ca restul turneului să fie mai puțin „aventuros” pe partea de scenografie, dar cel puțin am aflat că Deliric are povești de familie amuzante.