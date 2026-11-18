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Carmen Chindriș a decis să pună punct unei minciuni vechi. Pe 17 noiembrie, în emisiunea Furnicuțele, cântăreața a recunoscut că nu a fost niciodată inspirată de Dani Oțil așa cum a pretins anterior.

La lansarea piesei „Macho man”, Carmen Chindriș spusese că prezentatorul a fost muza ei și că chiar a decupat fotografii cu el dintr-o revistă. Acum, artista a clarificat faptul că totul a fost un simplu pamflet. „A fost un prank. Am zis, doar că dădea bine pe TV. Am mințit. Scuze! Ce, vreți să mint în continuare? Mințim și noi o dată, după ne revenim. N-am răsfoit nicio revistă”, a declarat ea.

Sinceritatea nu s-a oprit aici, deoarece actuala doamnă Lauruc a fost întrebată și despre planurile sale de a deveni mamă. Răspunsul a fost unul scurt și direct: în acest moment, respinge ideea maternității.

Deși nu a oferit detalii suplimentare despre motivele acestei decizii, artista a subliniat că cel mai important lucru este ca ea și partenerul ei să fie liniștiți.