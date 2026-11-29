Divertisment

Așteptările erau uriașe pentru „Blade Runner 2099”, serialul care a apărut pe Amazon Prime Video pe 25 noiembrie. Toate cele opt episode au fost puse la dispoziție simultan, însă reacțiile publicului și ale criticilor sunt departe de a fi uniforme. Criticii sunt împărțiți, iar o parte dintre recenzii descriu experiența ca fiind anevoioasă.

Povestea și universul din Los Angeles

Serialul continuă tradiția francizei S.F., plasând acțiunea la 50 de ani după evenimentele din „Blade Runner 2049”. Povestea are loc într-un Los Angeles renăscut, unde lucrurile au luat o turnură destul de proastă. Producătoarea coordonatoare a seriei a dezvăluit la New York că serialul explorează momentul în care specia umană se apropie de sfârșit, precizând că răscoala replicanților, care era doar sugerată în filmele precedente, a avut loc deja, iar oamenii au pierdut.

În centrul intrigii se află Cora, o fugară care decide să își asume identitatea de Vânătoare de recompense, cunoscută sub numele de Blade Runner. Ea ajunge să facă echipă cu Olwen, o replicantă aflată în pragul morții. Împreună, cele două urmăresc un fugar care deține un secret capabil să prăbușească întregul oraș.

De la cinema la streaming: contextul francizei

Universul „Blade Runner” a fost creat de regizorul britanic Ridley Scott, care a lansat filmul omonim în 1982. Acesta a fost bazat pe romanul „Visează androizii oi electrice?” al scriitorului Philip K. Dick. Prima adaptare, cu Harrison Ford în rolul principal, a devenit un titlu fanion al genului S.F. Decenii mai târziu, povestea a fost reluată în 2017 prin lungmetrajul „Blade Runner 2049”, regizat de Denis Villeneuve, creatorul filmelor „Dune”. În acea continuare, Harrison Ford și-a reluat rolul, alăturându-se unei distribuții formate din Ryan Gosling, Ana de Armas și Jared Leto. Filmul din 2017 a fost primit foarte bine, obținând o notă medie de 8/10 pe IMDB și o rată de aprobare de 88% pe Rotten Tomatoes.

Pentru noul serial, Ridley Scott a rămas implicat doar în calitate de producător executiv, la fel cum s-a întâmplat și în cazul seriei „Alien: Earth” de anul trecut. Serialul a fost încredințat Silkăi Luisa, care este și creatricea și producătoarea coordonatoare a proiectului. Platforma Amazon Prime Video a mizat pe experiența ei în genul S.F., aceasta fiind în spatele seriei „Shining Girls” pentru Apple TV și scenaristă pentru serialul „Halo” produs de Paramount+.

Distribuția și verdictul criticilor

Unul dintre cele mai mari atuuri ale serialului, vizibile încă din trailer, este distribuția. Rolurile principale sunt interpretate de Michelle Yeoh, care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în 2023 pentru „Everything Everywhere All at Once”, și Hunter Schafer, considerată o stea în ascensiune după ce a apărut în serialul „Euphoria” de la HBO. Serialul „Euphoria” a lansat carierele altor actori precum Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney și Maude Apatow.

În ceea ce privește calitatea producției, aspectul vizual este singurul punct pe care criticii s-au putut înțelege: toată lumea e de acord că „Blade Runner 2099” arată superb. Recenzia din The Telegraph laudă detaliile lumii tulburătoare, iar The Verge consideră că serialul păstrează autenticitatea filmelor, dezvoltând universul în moduri inedite.

Totuși, pe plan narativ, opiniile sunt divizate. Revista Time a criticat lipsa de profunzime, afirmând că serialul are o „suprafață superbă, fără un suflet uman”. Mai drastică a fost recenzia de la IGN, care a descris experiența ca fiind anevoioasă, susținând că serialul se prăbușește peste privitor, similar cu mulțimile din Los Angeles-ul futurist.

Notele care au șocat fanii

Cifrele din platformele de rating reflectă această polarizare. Pe Rotten Tomatoes, serialul are o rată de aprobare de 69%, ceea ce este considerat o zonă mediocră. Metacritic îi oferă un rating de 65/100, bazat pe un număr mai mic de recenzii.

Cea mai mare problemă pentru Amazon Prime Video a apărut pe IMDb, unde publicul larg i-a acordat doar nota 5,5/10. Totuși, există indicii că acest scor a fost influențat de o campanie de „bombardare” cu recenzii negative, deoarece aproape 28% din voturile primite au fost nota 1, semn că fanii nemulțumiți s-au mobilizat masiv.