Drama în paradis? Selina a dat peste cap Instagram-ul cu mesaje despre despărțiri și oameni cu două fețe

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Se pare că în relația dintre Victor Slav și Selina nu e tocmai liniște. Partenera prezentatorului TV a pus pe rețelele de socializare câteva mesaje care au trimis fanii direct în modul de detectiv, întrebându-se dacă cei doi au decis să meargă pe drumuri separate sau dacă au probleme serioase.

Selina a început să vorbească despre diferențele de generație când vine vorba de cupluri. A făcut o comparație între cei care rămân prea mult în relații nefericite și cei care pleacă înainte să repare ceva.

„Poate că generația părinților noștri a rămas prea mult în relații care nu-i mai făceau fericiți. Iar generația noastră pleacă uneori înainte să încerce cu adevărat să repare ce s-a stricat. Poate că undeva, între a suporta orice și a renunța prea ușor, există o iubire pentru care merită să lupți. Și o limită peste care nu ar trebui să te pierzi pe tine”, a scris ea pe Instagram.

Dar nu s-a oprit aici, pentru că a mai urmat și o postare despre oamenii cu două fețe care au dezamăgit-o în timp. „Nu mă mai impresionează nimic. Am văzut oameni cu două fețe care n-au reușit să folosească pe niciuna cum trebuie”, a adăugat Selina.

Sincer, nu e prima dată când fanii primesc semnalele astea. În urmă cu câteva luni, Victor Slav și Selina au stârnit suspiciuni după ce au șters fotografiile comune și au încetat să se mai urmărească pe social media.

Pentru context, Victor Slav și-a refăcut viața cu Selina după divorțul de Bianca Drăgușanu. Relația a evoluat în timp, iar fiica prezentatorului, din căsnicia cu Bianca Drăgușanu, a cunoscut-o pe Selina și au mers împreună în vacanțe.

Noi credem că dacă ștergi poze și apoi postezi citate despre „oameni cu două fețe”, probabil că nu e vorba de o zi bună în cuplu. Voi ce ziceți, e doar o stare de spirit sau avem un nou breakup în primă linie?