Bianca Dan și Mattia Carnessali s-au revăzut în oraș. Ce se întâmplă între ei?

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Bianca Dan și Mattia Carnessali s-au întâlnit în oraș după ce acesta a invitat-o printr-un mesaj. Bianca a făcut un sondaj, alături de o captură de ecran cu o parte din conversația lor. Mattia a venit să o ia de acasă cu mașina, iar cei doi au mers împreună la un restaurant.

Bianca a menționat că oricum avea chef să iasă în oraș, dar că i-a făcut plăcere să iasă. A mai spus și că și-ar fi dorit ca Teodora Racoș să fie prezentă la întâlnire, însă Mattia a asigurat-o că vor ieși și alături de ea.

Fosta concurentă s-a simțit ascultată și a declarat că întâlnirea a fost de bun augur, deoarece Mattia a ajutat-o să vadă lucrurile altfel. Pe Instagram, ea a mulțumit fostei ispite pentru faptul că a ascultat-o și a făcut-o să gândească un pic diferit, menționând că unele persoane intră în viața ta cu un scop bun.

Urmăritorii au început să se întrebe dacă între cei doi există ceva mai mult, având în vedere că amândoi sunt singuri. Bianca Dan nu mai este cu Marian Grozavu, iar Mattia Carnessali a petrecut timp alături de Teodora Racoș, însă acesta a precizat că niciodată nu au avut o relație serioasă.

Rămâne să vedem dacă e doar o prietenie sau dacă avem un nou cuplu din Insula iubirii.