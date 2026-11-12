Andreea Popescu a stârnit controverse cu numărul de înmatriculare al mașinii sale

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Andreea Popescu a decis să treacă de la numerele provizorii la cele definitive pentru mașina de lux pe care și-a cumpărat anul acesta. Detaliul care a trimis internetul în alertă a fost combinația de litere aleasă pentru plăcuțe: „ACJ”. Fanii au sesizat imediat că inițialele acestea sunt asociate numelui Andreea Cojoc, ceea ce sugerează că influencerița a ales să păstreze numele fostului ei soț.

Pe lângă alegerea literelor, Andreea a stârnit discuții și prin modul în care a gestionat procedura. Pe Instagram, vedeta a povestit că s-a ocupat singură de tot procesul, adăugând cu o doză de ironie: „Când nu ai bărbat, trebuie să le faci pe toate singură. Acum trebuie să schimb numărul la mașină”.

O perioadă plină de schimbări

Această situație vine la câteva luni după divorțul de Rareș Cojoc, care a avut loc în primăvara acestui an. De atunci, cei doi copii ai lor își împart timpul între casa mamei și cea a tatălui. Andreea Popescu s-a concentrat pe reorganizarea vieții sale și pe câteva obiective personale importante.

În ultimele luni, influencerița a bifat mai multe etape noi: și-a luat permisul de conducere, și-a achiziționat mașina menționată și s-a mutat într-un penthouse.

Adaptarea la noua locuință

Mutarea în noua locuință nu a fost lipsită de emoții sau momente dificile la început, însă Andreea a mărturisit că s-a adaptat mai repede decât s-a așteptat. Una dintre cele mai mari satisfacții pentru ea este faptul că spațiul generos din penthouse permite ca fiecare dintre copii să aibă propria cameră.