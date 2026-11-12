MAD RomâniaMuzică, vedete și cultură pop
Vedete

Andreea Popescu a stârnit controverse cu numărul de înmatriculare al mașinii sale

Mandy Mandopoulos · 12 noiembrie 2026

Andreea Popescu a decis să treacă de la numerele provizorii la cele definitive pentru mașina de lux pe care și-a cumpărat anul acesta. Detaliul care a trimis internetul în alertă a fost combinația de litere aleasă pentru plăcuțe: „ACJ”. Fanii au sesizat imediat că inițialele acestea sunt asociate numelui Andreea Cojoc, ceea ce sugerează că influencerița a ales să păstreze numele fostului ei soț.

Pe lângă alegerea literelor, Andreea a stârnit discuții și prin modul în care a gestionat procedura. Pe Instagram, vedeta a povestit că s-a ocupat singură de tot procesul, adăugând cu o doză de ironie: „Când nu ai bărbat, trebuie să le faci pe toate singură. Acum trebuie să schimb numărul la mașină”.

O perioadă plină de schimbări

Această situație vine la câteva luni după divorțul de Rareș Cojoc, care a avut loc în primăvara acestui an. De atunci, cei doi copii ai lor își împart timpul între casa mamei și cea a tatălui. Andreea Popescu s-a concentrat pe reorganizarea vieții sale și pe câteva obiective personale importante.

În ultimele luni, influencerița a bifat mai multe etape noi: și-a luat permisul de conducere, și-a achiziționat mașina menționată și s-a mutat într-un penthouse.

Adaptarea la noua locuință

Mutarea în noua locuință nu a fost lipsită de emoții sau momente dificile la început, însă Andreea a mărturisit că s-a adaptat mai repede decât s-a așteptat. Una dintre cele mai mari satisfacții pentru ea este faptul că spațiul generos din penthouse permite ca fiecare dintre copii să aibă propria cameră.

Cu informații din surse publice, Wikipedia, YouTube, Instagram și TikTok.