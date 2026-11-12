Mihaela Rădulescu a răbufnit după pierderile din 2025: „Purtați-vă cu prudență!”

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Anul 2025 a fost unul devastator pentru Mihaela Rădulescu, fiind marcat de pierderi care i-au schimbat complet existența. În decurs de doar câteva luni, vedeta a fost lovită de două tragedii consecutive care au transformat radical modul în care privește viața și oamenii din jurul său.

În luna iulie 2025, Felix Baumgartner, sportivul austriac cu care Mihaela a trăit o poveste de dragoste timp de aproximativ 12 ani, și-a pierdut viața. Acesta a decedat în urma unui accident de paramotor, lăsând în urmă un gol imens. Lovitura a fost cu atât de mai grea cu cât, într-un interval de doar trei luni, fosta prezentatoare TV a trecut printr-o nouă dramă personală: moartea mamei sale.

Un „extra-iad” creat de oameni

Pe lângă durerea imensă provocată de dispariția celor dragi, Mihaela Rădulescu susține că a fost nevoită să gestioneze și conflicte care i-au adâncit suferința. Aceasta a povestit în mediul online că, în loc să primească liniștea necesară pentru a procesa aceste pierderi, s-a confruntat cu situații tensionate provocate de persoane pe care le considera apropiate.

Vedeta a descris această perioadă ca fiind un „iad” traversat de două ori, dar a adăugat că a existat și un „extra-iad”. Conform declarațiilor sale, acesta din urmă a fost creat de oameni pe care i-a definit drept „plini de ură, falși și mincinoși”. Această presiune suplimentară a făcut ca fosta prezentatoare să își schimbe atitudinea față de ceilalți, afirmând categoric că nu mai este aceeași persoană și că nu mai are răbdare pentru „niciun fel de prostii”.

Avertisment public și lecții de viață

Transformările prin care a trecut au făcut ca Mihaela Rădulescu să transmită un mesaj public tranșant. Ea a explicat că experiențele ultimelor luni au schimbat perspectiva asupra oamenilor din jur, determinând-o să nu mai accepte anumite comportamente. Mesajul a fost încheiat cu un avertisment direct adresat celor care interacționează cu ea: „Purtați-vă cu prudență!”.

Fosta prezentatoare consideră că aceste evenimente dramatice au fost „Capitolul I” din lecțiile de viață pe care le-a învățat, după pierderile din 2025.

Indignarea privind ștergerea din istoria lui Felix

Unul dintre punctele care au provocat nemulțumirea Mihaelei Rădulescu a fost modul în care a fost prezentată relația sa cu Felix Baumgartner după moartea acestuia. Cei doi au format un cuplu timp de aproximativ 12 ani, o relație publică, documentată prin fotografii și mesaje pe rețelele de socializare.

Mihaela a povestit despre un incident petrecut chiar în ziua în care cei care l-au cunoscut pe Felix ar fi trebuit să îl onoreze. Aceasta a precizat că pagina de Wikipedia a sportivului a fost modificată, iar singura parte care a fost ștearsă a fost secțiunea dedicată vieții personale. Mai exact, au fost eliminate detaliile despre ultimii 12 ani din viața lui Felix, partea în care apărea Mihaela.

Context: Mihaela Rădulescu este o fostă prezentatoare TV, iar Felix Baumgartner a fost un parașutist și base jumper austriac.