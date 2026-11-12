Codruța Filip a împlinit 31 de ani cu un mesaj despre dragostea adevărată și lecțiile primite după divorț

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Codruța Filip a împlinit 31 de ani, marcând acest moment alături de persoanele apropiate. Pentru prima dată în ultimii ani, artista nu a mai petrecut ziua de naștere alături de Valentin Sanfira, bărbatul cu care a fost căsătorită, cei doi având divorțul legalizat în luna martie, după ce au mers la notar.

Codruța Filip a ales să publice pe contul său de socializare o reflecție asupra anului trecut. Artista a descris perioada respectivă drept una pe care nu o va uita niciodată, considerând-o una dintre cele mai dificile din viața ei, marcată de schimbări profunde care au necesitat putere și echilibru pentru a merge mai departe. Ea a recunoscut că au existat momente în care sufletul ei nu a fost la fel de puternic precum zâmbetul pe care l-a arătat lumii.

Între provocări și momente de extaz pe scenă

În ciuda dificultăților personale, Codruța Filip consideră că acest an a fost, paradoxal, și unul dintre cei mai frumoși. Artista a subliniat faptul că a trăit momente extraordinare pe scenă și că a simțit o iubire și o energie intensă din partea publicului. Pentru ea, faptul de a dărui bucăți din suflet prin muzică și de a fi iubită pentru acest lucru a reprezentat un aspect esențial al experienței sale recente.

În mesajul său, ea a subliniat importanța sprijinului primit de la familie și de la prietenii sinceri, despre care a spus: „Sunteți lumina mea, sprijinul meu, liniștea mea”. Codruța a învățat ce înseamnă iubirea necondiționată de la cei care au fost alături de ea fără a cere nimic în schimb, concluzionând că „dragostea adevărată nu pleacă atunci când e greu”. Artista și-a exprimat recunoștința față de cei care au rămas aproape, au ascultat-o și au ridicat-o în perioadele critice.

Lecții despre succes și noi drumuri

Artistul a transmis un mesaj de mulțumire și către fanii care îi ascultă piesele și îi oferă susținere, menționând că aceștia i-au dat numeroase motive să zâmbească. În urma experiențelor din ultimul an, Codruța Filip a ajuns la concluzia că pierderea unor lucruri poate fi, în același timp, un câștig. Ea a observat că uneori viața închide o ușă pentru a obliga o persoană să descopere alte drumuri.

Mai mult, ea a redefinit conceptul de succes, afirmând că acesta nu se rezumă doar la aplauzele primite, ci presupune și puterea de a se ridica atunci când cortina cade și rămâi singur cu propriile gânduri. În cadrul reflecțiilor sale, ea a menționat și faptul că a înțeles cât de mult o iubește Dumnezeu. Sărbătoarea de 31 de ani a fost, pentru ea, un moment de celebrare a omului care a devenit, a lecțiilor învățate, a a ceea ce a depășit și a viselor care încă o așteaptă.

Starea de sănătate a tatălui artistei

Pe lângă aspectele profesionale și emoționale, Codruța Filip a oferit detalii despre situația familiei sale. Ea a dezvăluit că tatăl ei se confruntă încă cu probleme de sănătate, acestea apărând la scurt timp după ce acesta a aflat de divorțul dintre ea și Valentin Sanfira. Artista a precizat că tatăl ei se recuperează și este „binișor”, însă nu și-a revenit în totalitate, fiind necesare încă unele investigații medicale.

Codruța a recunoscut că perioada respectivă a fost una foarte dificilă, având în vedere legătura profundă de iubire din relația cu părinții săi. Ea a subliniat faptul că, deși nu a fost simplu, familia trece cu bine peste toate dificultățile, considerând esențial faptul că se au unul pe celălalt.