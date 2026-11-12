Drum lung și tensiuni în Bolintin-Vale: Claudia Pătrășcanu a fost primită în casa lui Gabi Bădălău

Vedete

A fost o seară plină de adrenalină și dispute în Bolintin-Vale, unde Claudia Pătrășcanu a mers pentru a-și vedea băiețelul cel mic. După ce a petrecut mai multe ore în fața porții, artista a fost în cele din urmă primită în casă de familia lui Gabi Bădălău.

Situația a fost însă departe de a fi relaxată. Gabi Bădălău a transmis că fosta soție a încercat să îl convingă pe fiul lor să plece cu ea acasă, în Constanța. Planul nu a mers, deoarece micuțul Nicolas a refuzat, spunându-i că este deja târziu și vrea să doarmă. Mai mult, copilul i-ar fi spus mamei sale că nu vrea să vorbească cu ea pentru că aceasta apare des la televizor.

Înainte ca ușa să se deschidă, lucrurile au ajuns chiar la poliție. Familia Bădălău a raportat tulburarea liniștii publice după ce Claudia Pătrășcanu a sunat de repetate ori la poartă. Cântăreața era însoțită de un cameraman care, potrivit lui Gabi Bădălău, îi filmează videoclipurile, și avea o lavalieră la ea..

Războiul continuă pe social media

Conflictul a continuat și pe Instagram, unde Gabi Bădălău a reacționat la acuzațiile Claudiei Pătrășcanu, care susține că fiul ei a fost alienat de tată și de familia acestuia. Afaceristul a negat totul, afirmând că l-a încurajat pe Nicolas să petreacă timp cu mama lui, însă copilul a refuzat de mai multe ori.

Gabi Bădălău a declarat că nu se bucură de această situație și că îl doare ca propriul său copil să treacă prin astfel de momente tensionate. Acesta a cerut artistei să încerce să îl înțeleagă pe copil și să nu mai pună presiune pe el.