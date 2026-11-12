Vlăduța Lupău și Adi Rus sărbătoresc 7 ani de căsnicie: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac”

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Vlăduța Lupău și Adi Rus au un motiv special de sărbătoare, deoarece au împlinit șapte ani de când au decis să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc au ales să marcheze acest moment cu o serie de amintiri și o declarație care ne reamintește că viața de cuplu nu este doar despre poze perfecte pe Instagram.

Din „fluturi în stomac” în sacrificii și nopți nedormite

Vlăduța a ales să fie extrem de onestă în mesajul publicat pe rețelele de socializare, subliniind faptul că o relație de lungă durată nu se bazează doar pe momentele romantice. Pentru ea, iubirea adevărată este mult mai complexă decât „fluturi în stomac”, fotografii frumoase sau zilele în care totul merge perfect. Artista a punctat faptul că secretul lor stă în răbdare, înțelegere, iertare și, nu în ultimă instanță, în sacrificii.

În textul emoționant, vedeta a recunoscut că ea și soțul ei au trecut prin etape diferite, dar forța lor a fost puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de provocările pe care viața le-ar aduce. Mai mult, Vlăduța consideră că ceea ce au construit zi după zi este ceva care nu poate fi cumpărat și nici înlocuit: propria lor familie.

Povestea de dragoste începută acum 12 ani

Drumul lor către altar nu a fost unul scurt, deoarece cei doi s-au îndrăgostit în urmă cu aproximativ 12 ani. În urmă cu șapte ani au decis să facă pasul cel mare. De atunci, viața lor s-a schimbat complet, transformându-se dintr-un cuplu de îndrăgostiți într-o familie completă.

Pentru a ilustra acest parcurs, cântăreața a publicat mai multe fotografii care surprind cele mai importante momente ale relației lor. În galeria de imagini s-au regăsit atât poze de la nuntă, cât și amintiri din vacanțele petrecute împreună, toate fiind considerate de artistă ca fiind dintre cele mai memorabile zile din viața lor.

Copiii, cele mai frumoase dovezi ale iubirii

Cel mai important capitol al poveștii lor a fost, fără îndoială, momentul în care au devenit părinții a doi băieți. Vlăduța a declarat explicit că acești copii sunt cele mai frumoase dovezi ale iubirii dintre ea și Adi Rus. În mesajul său, artista a menționat că dacă ar fi să aleagă din nou, l-ar alege pe soțul ei fără nicio ezitare, mai ales știind că împreună aveau să devină părinții acestor copii.

Artista a spus că băieții le spun „mama” și „tata”. . Deși Dumnezeu i-a oferit multe bucurii, Vlăduța a subliniat că cele mai mari dintre acestea se regăsesc în fotografiile cu cei doi băieți și cu soțul ei,

Sinceritate maximă și zero filtre: cine mai are curajul să spună că și în căsnicie există „nopți nedormite” și sacrificii?