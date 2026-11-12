Andra Voloș nu a acceptat „gluma” cu Andreea Pirui: „Nu vreau să mă trezesc dimineața cu 15 mașini în fața casei”

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Andra Voloș a decis să pună punct speculațiilor după ce numele ei a fost implicat într-o emisiune televizată în legătura cu cazul Andreei Pirui. Totul a început atunci când Nelson Mondialu a intervenit telefonic în cadrul programului, sugerând că fosta concurentă ar putea fi ascunsă de către Andra. Această afirmație a decloșat o reacție imediată din partea acesteia, care a considerat că situația a depășit limita unei simple glume, mai ales că afirmațiile au fost direcționate nu doar către ea, ci și către familia sa.

În mesajul publicat pe Instagram, Andra a fost clară: nu știe nimic despre situația actuală a Andreei Pirui și nu dorește să se implice în acest subiect. Ea a subliniat faptul că acuzațiile aduse sunt grave, mai ales că are un copil mic și, după cum a spus, nu vrea „să mă trezesc dimineața cu 15 mașini în fața casei” sau să treacă printr-o percheziție din cauza unei glume.

O prietenie încheiată de ani de zile

Andra a ținut să clarifice detaliat natura relației sale cu Andreea Pirui. Cele două au fost colege într-un show matrimonial și au avut, într-un anumit moment, o relație de prietenie, însă drumurile lor s-au separat de mult timp. Ea a precizat că nu mai are nicio legătură cu Andreea de minimum doi ani de zile, menționând că ultimul moment în care s-au mai văzut a fost la botezul fiicei sale, când aceasta avea șase luni.

Pentru a dovedi faptul că nu mai comunică, Andra a postat pe Instagram capturi de ecran cu ultimele conversații purtate cu fosta prietenă. Din imaginile prezentate, se vede că schimbul de mesaje a avut loc în aprilie 2025, adică acum un an și jumătate. Această dovadă a servit drept argument pentru a demonstra că nu a putut avea nicio implicare în situația actuală a celeilalte persoane.

Detalii despre cazul Andreei Pirui și reacțiile familiei

Contextul este unul tensionat, deoarece Andreea Pirui este vizată de o anchetă DIICOT, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Ea este căutată de autorități într-un dosar de trafic de substanțe de mare risc și se află, totodată, în plin proces de divorț de soțul ei, care se află în penitenciar. Andra Voloș a declarat că nu a cunoscut problemele cu care se confruntă fosta sa prietenă și a jurat că nu a știut despre aceste aspecte. Mai mult, ea a dezvăluit că fusese contactată și anterior pentru a oferi informații despre Andreea Pirui, însă a ales să nu comenteze.

În ciuda distanțării publice, Andra a transmis un mesaj de compasiune pentru familia Andreei, pe care a cunoscut-o personal. Ea a menționat că îi pare rău pentru surorile acesteia și pentru mama ei, pe care a descris-o drept „extraordinară”, considerând că familia trece printr-un necaz foarte mare.

Mesaj dur pentru cei care caută vizualizări

La final, Andra Voloș nu a uitat să transmită un avertisment celor care folosesc spațiul public pentru a lansa afirmații controversate în scopul de a atrage atenția. Ea s-a referit direct la oamenii care fac glume sau vorbesc doar pentru a obține mai multe vizualizări, transmitându-le un mesaj scurt și tranșant: „vedeți-vă de treaba voastră”.

Sincer, când e vorba de DIICOT și mandate de arestare, astfel de afirmații pot avea consecințe serioase. Voi ce credeți, se mai poate trece cu vederea „umorul” ăsta când sunt în joc acuzații penale?