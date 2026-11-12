Ștefan Bănică și-a amintit de tatăl său: „Ar fi împlinit azi 93 de ani”

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Pe 11 noiembrie, Ștefan Bănică a postat pe Facebook o fotografie în care apare alături de tatăl său, însoțită de un mesaj scurt: „Tatăl meu ar fi împlinit azi 93 de ani”.

Este un gest frumos să păstrezi vie memoria așa, mai ales că cei doi au avut și experiențe profesionale comune, cum a fost spectacolul „Clanul Bănică”, unde au jucat împreună chiar și în Statele Unite. Deși la început Ștefan Bănică Senior a avut rezerve legate de dorința fiului său de a urma actoria, cu timpul a ajuns să-i susțină alegerea.

Actorul Ștefan Bănică Senior, cunoscut pentru rolurile din „Nea Mărin miliardar” sau „De ce trag clopotele, Mitică?”, s-a stins din viață pe 27 mai 1995, la vârsta de 61 de ani.