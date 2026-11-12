Aris Eram a fost abordat într-un bar și nu a știut ce să zică. „M-am înroșit”, a recunoscut

Vedete

Aris Eram a trecut printr-un moment destul de stânjenitor vinerea trecută, când a fost abordat de o tânără într-un bar. Fata i-a spus că este foarte frumos, iar Aris a mărturisit că s-a înroșit și nu a știut ce să răspundă, reușind doar să scoată un „Se mai întâmplă” înainte de a pleca din locul respectiv.

Prezentatorul de la Neatza a spus că este a doua oară în viața lui când o fată vine la el într-un bar să-i spună asta și că nu știe încă cum să reacționeze atunci când o femeie îi face un compliment. Deși era conștient că există diferențe în modul în care bărbații și femeile primesc astfel de comentarii, experiența recentă i-a arătat că diferența este mult mai mare decât își imagina.

Aris este sincer și admite că i-ar plăcea să fie mult mai relaxat în aceste momente. El s-a mirat de naturalețea femeilor care, atunci când ies în oraș sau merg la un club, primesc complimentele cu un simplu „Da, mulțumesc” sau „Am iubit”, în timp ce el nu știe cum să răspundă la astfel de lucruri.

Sinceritate maximă, dar cine nu s-a simțit așa când a primit un compliment neașteptat?