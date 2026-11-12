Dragoș Bucur a fost blocat în parcare din cauza unei litere în plus: „Ați adus 300 de lei la buget”

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Dragoș Bucur a ajuns în conflict cu autoritățile locale din București după o experiență extrem de frustrantă într-o parcare publică. Deși actorul achitase taxa de staționare, s-a trezit cu mașina blocată cu un dispozitiv metalic, totul din cauza unei mici erori umane în timpul introducerii numărului de înmatriculare.

Actorul și prezentatorul TV a parcat autoturismul într-un spațiu public și a efectuat plata contravalorii parcării în modul obișnuit. Totuși, în momentul în care a tastat numărul de înmatriculare, a apărut o greșeală: în fața combinației corecte de litere și cifre a fost adăugată accidental încă o literă „I”. Această diferență minimală a fost suficientă pentru ca sistemul de verificare să nu recunoască plata și să considere că mașina nu are taxa achitată.

Bătălia cu „sistemul” și lipsa de bun simț

Sancțiunea a fost aplicată de echipele responsabile de administrarea parcărilor din Sectorul 4, iar Dragoș Bucur a descoperit mașina blocată a doua zi. Surprins, acesta a încercat să clarifice situația imediat ce a sosit echipajul de deblocare, prezentându-le confirmarea tranzacției. Deși echipajul a constatat faptul că plata existase și că singura diferență era litera „I” în plus, aceștia i-au spus actorului că nu pot face excepții. Argumentul a fost că aplicația informatică nu permite modificarea datelor după ce plata a fost deja înregistrată.

Nemulțumit, Dragoș Bucur a contactat dispeceratul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Angajata cu care a discutat a confirmat din nou faptul că plata parcării fusese înregistrată și a recunoscut că este evidentă eroarea, însă a repetat că nu are posibilitatea tehnică de a modifica datele din sistem pentru a elimina litera în plus.

O digitalizare care costă 300 de lei

Drumul actorului către o soluție a continuat cu o legătură făcută către Poliția Locală Sector 4. Aici, interacțiunea a fost și mai tensionată. Dragoș Bucur a descris o funcționară „puțin mai înțepată”, care, spre deosebire de prima persoană cu care a vorbit, putea interveni în sistem, dar a refuzat să o facă. Conform relatării actorului, în vocea ei se simțea o oarecare satisfacție, justificând refuzul prin faptul că România încearcă să se digitalizeze și, dacă cetățeanul greșește, trebuie să plătească.

În final, actorul a fost nevoit să suporte consecințele greșelii de tastare, sancțiunea ridicându-se la 300 de lei. Ceea ce l-a deranjat cel mai mult nu a fost suma de bani, ci incapacitatea instituțiilor de a rezolva o problemă atât de simplă, unde eroarea era evidentă și plata fusese efectivă.

Reacția actorului pe Instagram

Dragoș Bucur și-a exprimat revoltarea printr-o postare pe Instagram, definind situația ca fiind un conflict între „Om vs. sistem, comunicare vs. cod, bun simț vs. program”. El a ironizat faptul că o singură literă a fost suficientă pentru a aduce 300 de lei la bugetul local, trimițându-l pe cetățean pe „sinuosul drum al digitalizării României”.

În concluzie, actorul a criticat tendința de a da vina pe aplicații și sisteme atunci când omul ar fi singura soluție reală, înainte ca codul să decidă în locul oamenilor. Ca final amuzant și ironic al întregii povești, a recomandat seria „Legendele Dunei” din universul Dune, unde pot găsi „lupte serioase”.

Să sperăm că data viitoare când tastăm numărul mașinii, nu ne trezim cu o „aventură digitală” de 300 de lei. Voi ați mai avut probleme cu aplicațiile de parcare care refuză să fie „umane”?