S-a mutat drama de la Insula Iubirii în acte: cifrele „înpierioșante” din spatele salonului lui Ionuț Mocăniță

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Povestea salonului de frizerie deținut de Ionuț Mocăniță a devenit brusc un subiect fierbinte după ce Rebecca, una dintre ispitele emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut niște dezvăluiri destul de serioase. Aceasta a susținut că, în trecut, o fostă iubită a lui Mocăniță, împreună cu tatăl acesteia, i-ar fi oferit sprijinul financiar necesar pentru a-și putea deschide propria afacere în București.

Ionuț Mocăniță este un concurent la emisiunea „Insula Iubirii”, unde discuțiile despre bani au devenit unul dintre cele mai interesante subiecte. Totuși, realitatea din documentele financiare ale afacerii sale pare să fie mult mai complicată decât ceea ce se discută în cadrul show-ului.

Cine deține efectiv afacerea

Dacă ne uităm în acte, afacerea în cauză apare sub numele COLTEA BARBERSHOP S.R.L., o societate care a fost înființată pe 11 mai 2022. Deși Ionuț Mocăniță este unul dintre oamenii din spatele salonului, el nu este singurul care se ocupă de business. Concurentul de la „Insula Iubirii” figurează ca asociat, având o participație de 33,33%, și ocupă totodată funcția de administrator al firmei.

În realitate, compania are un sistem de management distribuit, având trei asociați și trei administratori: Mocăniță Ionuț, V.A.D și T.M. Conform datelor consultate, conceptul salonului a pornit împreună cu alți prieteni cu care Mocăniță lucrează în domeniul frizeriei.

Datorii de sfert de milion și pierderi constante

Când trecem de la structura firmei la cifre, lucrurile încep să devină cu adevărat problematice. Conform ultimului bilanț disponibil, cel aferent anului 2024, COLTEA BARBERSHOP S.R.L. are datorii totale care se ridică la 238.302 lei. Practic, firma are de achitat către diverși creditori sume care se aproxiază de un sfert de milion de lei, ceea ce pune în perspectiva presiunea financiară la care este expusă afacerea.

Dar datoriile nu sunt singura problemă cu care se confruntă salonul. Societatea a înregistrat pierderi în fiecare dintre cei trei ani pentru care sunt disponibile situațiile financiare. Pe parcursul anului 2022, pierderea a fost relativ mică, de 6.505 lei. Totuși, în 2023, suma a crescut dramatic, ajungând la 102.176 lei. Tendința negativă a continuat și în 2024, anul în care afacerea a raportat o nouă pierdere de 104.496 lei. Dacă adunăm toate aceste rezultate negative, suma totală a pierderilor ajunge la 213.177 de lei.

Raportul dintre încasări și cheltuieli

Analizând cifrele din 2024, raportul dintre ceea ce intră în casă și ceea ce iese este unul alarmant. Salonul a avut o cifră de afaceri de 84.647 de lei, însă cheltuielile au ajuns la suma de 189.143 lei. Asta înseamnă că, în mod practic, pentru fiecare 100 de lei încasați din activitatea de frizerie, firma a avut cheltuieli de peste 223 de lei. Este o matematică care nu prea bate în favoarea profitului.

În bazele de date financiare, ultimele rezultate anuale afișate sunt cele din 2024, situația pentru 2025 neapărând încă în rapoartele verificate. Mai mult, platforma Termene.ro a analizat situația societății și a semnalat un risc ridicat de insolvență și un risc comercial ridicat, acordând firmei nota 1,9.

Cu toate acestea, există câteva puncte care nu sunt critice. Societatea figurează în continuare ca fiind activă și este înregistrată ca plătitoare de TVA din octombrie 2025. De asemenea, potrivit informațiilor disponibile, firma nu figurează cu restanțe fiscale la ANAF.