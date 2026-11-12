Vești triste despre starea de sănătate a lui Florin Piersic: Nu mai poate urca pe scenă

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Problemele de sănătate îl afectează pe Florin Piersic. Din cauza problemelor de sănătate, actorul nu mai poate urca pe scenă în unul dintre spectacolele sale cunoscute.

Medeea Marinescu, colega sa de scenă, a oferit detalii despre felul în care se simte marele actor. Actrița a precizat că acesta este bine și se află acasă, la Cluj, iar cei doi au păstrat legătura prin discuții frecvente la telefon.

O întâlnire plină de emoție în primăvară

Ultima dată când Medeea Marinescu și Florin Piersic s-au văzut față în față a fost în primăvara acestui an. Momentul a fost unul extrem de special, deoarece actorul a ales să participe la reprezentația piesei „Dragi părinți”, în ciuda dificultăților de deplasare pe care le mai are. El a venit însoțit de soția sa, surprinzându-i pe Medeea Marinescu și pe Carmen Tănase cu două buchete imense de flori.

Impactul prezenței sale a fost imediat și profund. Când publicul a aflat că Florin Piersic se află în sală, sala a izbucnit în ropote de aplauze, iar spectatorii au reacționat cu lacrimi în ochi. Actrița și-a amintit că a simțit nevoia să oprească aplauzele de final pentru a spune câteva cuvinte despre el. Actorul a coborât încet spre ele, din mijlocul sălii, făcând un gest pe care Medeea l-a descris drept unul „părintesc”. Deși nu a urcat pe scenă și nu a simțit nevoia să vorbească, gestul său a fost suficient pentru a crea un moment unic în care întreaga sală s-a ridicat în picioare.

Finalul unei colaborări memorabile

Medeea Marinescu a povestit că Florin Piersic s-a dorit să împartă scena cu ea încă din prima lor întâlnire. Actorul o descoperise în piesa „Egoistul”, unde aceasta juca alături de Radu Beligan la Teatrul Național, și a decis atunci că aceasta este exact fata de care are nevoie pentru proiectele sale.

Cei doi au urcat împreună pe scenă în spectacolul „Străin în noapte”, o experiență pe care Medeea o consideră unică și pentru care este profund recunoscătoare. Actrița a mărturisit că acum nu se mai pune problema să joace acest spectacol, deși știe că Florin Piersic rămâne foarte legat de amintirea acestui rol. În trecut, el i-a spus chiar că acest rol îi va aduce mari bucurii.

Lecții de viață și respectul pentru public

Colaborarea celor doi nu s-a limitat doar la scenele de teatru. Cei doi au străbătut mii de kilometri împreună, călătorind cu mașina și cu avionul, în timp ce purtau discuții lungi și constructive. Pentru Medeea Marinescu, cea mai importantă lecție primită de la Florin Piersic nu a fost legată de tehnica actorie, ci de modul în care acesta își gestionează relația cu publicul.

Actrița a subliniat faptul că talentul pe scenă și capacitatea de a dialoga cu spectatorii sunt două lucruri distincte. În timp ce mulți artiști sunt minunați în interpretare, dar nu știu să creeze acea legătură specială, Florin Piersic stăpânește această artă. Respectul necondiționat pe care acesta l-a avut mereu față de public este un aspect pe care Medeea l-a apreciat constant.

Gânduri despre succes și modestie

În contextul acestor amintiri, Medeea Marinescu a reflectat și asupra propriei cariere, subliniind că pasiunea pentru teatru a fost singurul motiv pentru care a ales această profesie, fără a urmări îmbogățirea rapidă. Ea consideră că succesul este un lucru care trebuie gestionat cu multă atenție, deoarece actorii nu ar trebui să își piardă niciodată modestia sau legătura cu începuturile lor.

Ea compară succesul și notorietatea cu niște „droguri” care te păcălesc că te simți bine, iubit, „buricul pământului”, dar când te trezești din succes, a doua zi trebuie să știi că o iei de la capăt. În final, ea crede că tăria interioară și pasiunea sunt singurele lucruri care permit unui artist să rămână în meserie timp de atâția ani.