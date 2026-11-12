„Au început frustratele” – Iustina Loghin a pus la punct o urmăritoare care i-a criticat ținutele

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Nu trece nicio ocazie fără ca cineva să aibă ceva de criticat la ținutele vedetelor, iar Iustina Loghin a ajuns să știe asta. La scurt timp după petrecerea organizată pentru botezul fiului ei și al lui Cornel Luchian, fosta concurentă de la Insula Iubirii a ajuns în centrul unei polemici despre modă.

Totul a început de la una dintre postările Iustinei, unde o urmăritoare a decis să fie „sinceră”, scriind: „Suferă de ea foarte mult, nu te-ai obișnuit? Pe mine mă termină ținutele, nu știu cine o minte că îi stă bine”. Sincer, cine mai are timp de atâta analiză critică în timp ce alții se bucură de familie?

Iustina i-a răspuns în aceeași secțiune de comentarii: „Au început frustratele. Vă așteptam!”. Fosta concurentă a spus astfel că se aștepta la asemenea reacții.

În ceea ce privește atmosfera de la botez, unde au fost invitați și alți foști concurenți de la Insula Iubirii, Iustina a recunoscut că a fost mult mai emoționată decât la botezul fiicei sale, Ivana. Ea crede că așa sunt mamele de băieți, mai emoționate.

De asemenea, a apărut și celebra dispută despre cine seamănă cu cine. În timp ce Cornel Luchian este convins că micul Milan îi seamănă lui, Iustina spune că apropiații văd lucrurile altfel. Menționează că exact aceeași discuție a avut loc și după nașterea Ivanei, deci pare a fi o tradiție în familie.

Pentru Iustina, totul este perfect acum și nu mai lipsește nimic, având tot ce are nevoie alături de familie. Rămâne doar să vedem dacă mai apar și alte „frustrate” care vor să îi dea lecții de stil.