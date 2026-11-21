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Bianca Dan a ajuns să ceară ajutorul fanilor din mediul online pentru că nu mai știe cum să scape de Marian Grozavu. Deși cei doi s-au despărțit definitiv în urmă cu un an, bruneta susține că fostul partener nu a trecut peste relație și încearcă în permanență să îi facă rău.

Totul a început cu un mesaj postat de Bianca, în care afirma că oamenii fericiți nu stau să le facă rău altora, iar asta este treaba celor „nefericiți, frustrați, mediocri și invidioși”. La insistențele urmăritorilor, ea a dezvăluit că se referea la Marian Grozavu, care continuă să o agaseze.

„Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Chiar așa este. Atâta putem, atâta facem, ce să mai zic. Ca să fiu mai explicită, fostul meu partener nu înțelege de atâta timp că s-a terminat, îmi face rău mereu”, a scris aceasta.

Bianca a întrebat fetele din community dacă au mai trecut prin așa ceva și cum au reușit să îi convingă pe foști parteneri că nu mai este nimic între ei, mai ales după luni de zile. Ea a precizat însă că nu vrea să apeleze la poliție, deoarece consideră că nu este cazul, și nici nu dorește să implice familiile celor doi.

Cei doi au fost parte din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, unde relația lor a fost pusă la încercare în Thailanda. Atunci, apropierea Biancăi de ispita Mattia a zdruncinat cuplul. Deși după show au mai încercat să își dea o șansă, rezultatul a fost același, iar despărțirea definitivă a venit după ce au petrecut patru ani împreună.