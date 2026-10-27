Armin Nicoară s-a pus pe ispitit la prânz cu două artiste. Sixpack-ul a furat show-ul

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Armin Nicoară a fost surprins la o ieșire la prânz la un restaurant chinezesc din nordul Capitalei. Artistul nu a fost singur, ci a fost însoțit de Irina Maria Birou Becheru și Gabriela Vladu, două artiste cu care colaborează frecvent și cu care are relații foarte strânse. Din atitudinea celor trei, s-a observat clar faptul că Armin a fost cel care a lansat invitația, fiind tot el cel care s-a ocupat de detalii precum nota de plată.

Deoarece orice întâlnire reprezintă o oportunitate de marketing, cei trei au profitat de ocazie pentru a face câteva fotografii specifice pentru Instagram. În acest moment, a apărut și a patra vedetă a zilei: sixpack-ul lui Armin. Încântat de ieșirea la prânz și de vremea însorită, artistul s-a mângâiat pe burtă, moment în care a devenit vizibil abdomenul său lucrat. Nu este clar dacă cele două fete au reacționat la acest detaliu, însă imaginea a lăsat să se vadă cât de bine i-a prieșit mâncarea.

Distracție și colaborări strânse

Pe lângă momentul cu abdomenul, atmosfera a fost una de relaxare și distracție. Armin și cele două colaboratoare au probat ochelari, Armin punându-i Gabrielei Vladu niște ochelari de soare pentru a vedea cum îi stau. Ulterior, Gabriela a preluat rolul de fotograf, făcându-le lui Armin și Irinei o poză haioasă.

Legătura dintre Armin Nicoară și Irina Maria Birou Becheru pare să fie una excelentă, lucru care se reflectă și în postările lor comune de pe Instagram. Una dintre aceste postări, realizată la o filmare unde cei doi zâmbeau, a atras atenția internautilor. O femeie a lăsat un comentariu care a fost considerat ușor nepotrivit: „Ce îndrăgostit ești!”. Rămâne neclar dacă acest mesaj a fost unul răutăcios sau dacă persoana respectivă a văzut ceva ce ceilalți nu au observat.

Despre viața de familie și nuntă

În ceea ce privește viața personală, a trecut aproape un an de la nunta fastuoasă a lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Evenimentul a fost unul grandios, cu 1200 de invitați și un meniu spectaculos, care a inclus preparate precum dorada în crustă de cataif. Surpriza serii a fost prezentarea făcută de Bianca Drăgușanu.

Claudia Puican a decis să transforme nunta într-un moment artistic, alegând să cânte la propriul eveniment. Aceasta și-a filmat un videoclip acolo, ideea fiind apreciată de fani, clipul de pe YouTube atingând 1,4 milioane de vizualizări. De asemenea, cuplul deține un apartament în Dubai, situat aproape de Burj Khalifa, care poate fi închiriat.

Speculații despre relația cu Claudia Puican

Drumul către aniversarea nunții nu a fost însă lipsit de zvonuri. În luna mai a acestui an, s-a speculat că între Armin Nicoară și Claudia Puican a apărut o fisură și că relația lor s-ar fi aflat în pragul destrămării. Deși aceste informații s-au dovedit a fi fake news, Armin Nicoară a recunoscut că au existat și certuri.