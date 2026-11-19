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Anne-Mary But, concurenta de 23 de ani din sezonul 14 al emisiunii Mireasa, a vorbit des despre familia ei și despre susținerea pe care o primește de la părinți, atât pe plan personal, cât și în cadrul show-ului matrimonial.

Tânăra provine dintr-o familie unită și a declarat chiar că părinții ei sunt cei mai buni prieteni. Lucrul acesta se vede și în pozele pe care le-a postat de-a lungul timpului pe rețelele de socializare, unde apare deseori alături de ei în ipostaze care confirmă legătura strânsă dintre ei. Deși nu sunt fizic alături de ea în timp ce participă la emisiune, mama și tatăl ei continuă să o sprijine.

Anne-Mary este originară din România, dar s-a mutat în Viena acum mulți ani împreună cu familia ei. În Austria, tânăra lucrează ca agent imobiliar și a reușit să își construiască o carieră de succes în acest domeniu.

În ceea ce privește experiența din casa Mireasa, aceasta a fost una complexă, cu momente frumoase, dar și cu tensiuni. În prezent, Anne-Mary este într-o cunoaștere cu Claudio și își dorește să se căsătorească. Despre criteriile ei în alegerea unui partener, ea a spus că nu ar accepta un bărbat care nu este empatic și căruia îi place atenția. De asemenea, a menționat că îi place să fie cucerită, dar este dispusă să facă primul pas dacă persoana care îi place este mai retrasă.