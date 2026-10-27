Maria Tebieș și Iustina au făcut pace după drama de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat la întâlnire

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Maria Tebieș și Iustina au pus capăt conflictului din sezonul opt al emisiunii Insula Iubirii. Fosta ispită a confirmat că acum vorbesc și că lucrurile sunt bine între ele, după ce s-au văzut și au discutat la Reuniuni.

Deși au existat replici acide la vremea emisiunii, Maria susține că nu a avut nimic personal cu Iustina, dar înțelege de ce aceasta s-a aprins. La întâlnire, Iustina i-a spus Mariei că arată bine și a comentat faptul că nu mai este „balenă”, așa cum a numit-o în emisiune. Maria a declarat că nu a fost afectată de acele vorbe, deoarece are încredere în sine, menționând că atunci era mai plinuță și glumind pe faptul că „televizorul te îngrașă”.

În ceea ce privește celebra poreclă „Corny Horny” dată lui Cornel Luchian, Maria a explicat că totul a început pentru că i s-a părut un bărbat afemeiat. S-a enervat și pentru că acesta nu a dus-o la date și i-a spus: „Tu ești doar un corn pentru mine.”

Fosta ispită a mai spus că Cornel i s-a părut un bărbat greu de ispitit, lucru care i-a plăcut deoarece îi place provocarea și altfel ar fi fost plictisitor. De asemenea, a precizat că în sezonul ei nu ar fi vrut să ispitească pe nimeni altcineva în afară de Cornel, pentru că acesta îi plăcea.