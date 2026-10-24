Florinel Ungureanu a dezvăluit o veste tristă despre fiul său: „O situație mai delicată”

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Florinel Ungureanu a dezvăluit într-o emisiune că fiul său cel mai mare, care are 16 ani, s-a confruntat cu depresie. Artistul a descris perioada respectivă drept „o situație mai delicată”, precizând că a fost vorba despre „o mică depresie mai mare, cum s-ar spune”.

Familia a fost alături de copilul lor pas cu pas pentru a se însănătoase cât mai repede. Florinel a declarat că acum băiatul este ok și că îi spune constant să fie puternic, menționând că acesta a demonstrat deja curajul de mai multe ori. Artistul a mai adăugat că fiul său are o gândire extraordinară și că este mai puternic decât el.

Ioana și Florinel Ungureanu, care sunt împreună încă din copilărie, au povestit și despre începutul relației lor. Cei doi sunt din Vaslui și au fost prieteni înainte de a deveni cuplu. Florinel avea 15 ani, iar Ioana avea 16-17 ani când s-au apropiat. Potrivit declarațiilor lor, la început, câteva luni, ea nu a auzit de la el vorbe frumoase, ci doar îndemnul „Maturizează-te!”, iar el i-a îndeplinit visul de a deveni cântăreață.