Cătălin Moroșanu a reacționat după atacul cu cuțitul din școala din Bistrița: „Ai tot respectul meu!”

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Cătălin Moroșanu a reacționat public după incidentul violent care a cuprins o unitate de învățământ din Bistrița. Sportivul a ales să își îndrepte atenția către partea pozitivă a poveștii, transmițându-i un mesaj de susținere elevului care a intervenit pentru a o proteja pe profesoara sa, în ciuda riscului imens.

Detaliile atacului din școala din Bistrița

Totul a început în dimineața zilei de 19 octombrie, la Școala Gimnazială nr. 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Potrivit informațiilor apărute, un adolescent de 13 ani ar fi ajuns la școală, însă nu ar fi intrat la cursuri. El s-ar fi ascuns în baia școlii, unde și-ar fi pus o cagulă și o cască de biciclist.

Ulterior, adolescentul s-ar fi îndreptat către o clasă de a VI-a, unde ar fi atacat-o cu un cuțit pe profesoara de matematică. Situația a devenit și mai dramatică deoarece un alt elev, văzând ce se întâmplă, a încercat să intervină pentru a o apăra pe profesoară, fiind rănit în urma acestui gest curajos.

Susținerea pentru „adevăratul erou”

Cătălin Moroșanu a fost profund impresionat de reacția acelui elev care nu a stat deoparte, ci a încercat să protejeze un alt om în ciuda pericolului. Fostul luptător consideră că băiatul a dat o dovadă extraordinară de curaj, gest care merită apreciere maximă.

În mesajul său, sportivul a subliniat faptul că, în timp ce toată lumea a vorbit despre copilul care a atacat, el vrea să scoată în lumină curajul și grija celui care a sărit în ajutor. Moroșanu a punctat faptul că acest elev a acționat pentru a-și apăra profesoara într-un moment în care cu siguranță i-a fost teamă.

Mai mult, Cătălin a insistat pe faptul că băiatul rănit are acum nevoie de un sprijin real după experiența traumatizantă prin care a trecut. El a declarat clar că niciun copil nu ar trebui să fie expus unor astfel de situații, subliniind că școala trebuie să rămână un loc sigur, unde elevii să vină cu încredere și să se întoarcă acasă fără teamă. Gestul acestui elev, în opinia lui, trebuie văzut, prețuit și întâmpinat cu tot sprijinul necesar.

Pericul notorietății agresorilor

Pe lângă partea de susținere, Cătălin Moroșanu a adus o observație critică despre modul în care media și publicul gestionează astfel de cazuri, mai ales când sunt implicați adolescenți care stau mult pe internet. Sportivul crede că expunerea agresorilor poate avea consecințe nedorite și periculoase.

El a explicat faptul că copiii învață din ceea ce noi alegem să punem în lumină. Dacă discuțiile se concentrează constant pe cel care a comis fapta rea, există riscul ca agresorul să primească o notorietate care poate deveni un precedent periculos pentru alți tineri. În opinia lui Moroșanu, tânărul agresor are nevoie de tratament și consiliere, nu de atenția publică.

Fostul luptător a concluzionat prin faptul că prioritățile ar trebui schimbate: trebuie să înțelegem cauzele acestor fapte pentru a le preveni, dar, în același timp, să acordăm mult mai multă atenție și vizibilitate celor care manifestă bunătate, solidaritate și curaj în momente critice.