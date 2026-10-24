Gina Matache vs. medicamentele: Delia i-a făcut abonamente la clinici, dar mama preferă cealelalte metode

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Gina Matache recunoaște că nu este cea mai cooperantă când vine vorba de vizite la medic. Deși fiica sa, Delia, insistă enorm și i-a făcut diverse abonamente la clinici pentru a se ocupe de sănătatea coloanei, artista preferă să aștepte ca durerile să treacă de la sine.

„Delia stă călare pe capul meu”, a declarat Gina Matache, glumind despre cât de mult presionează fiica ei să urmeze tratamentele. Deși merge uneori la clinici, vedeta admite că vede cu o anumită reținere punga cu medicamente și ar prefera să apeleze la remediile naturiste sau pur și simplu să stea în pat până trece episodoul dureros.

Problemele de spate nu au apărut din senin, ci sunt legate de sportul practicat în tinerețe. Gina a făcut sărituri în înălțime și își amintește că, în perioada de învățare a tehnicii, unele încercări se încheiau cu lovituri la spate, căci până înveți să sari, cazi cu coloana pe bara din aluminiu.

Artistul a mai vorbit și despre teama profundă de a ajunge dependentă de ajutorul altcuiva, subliniind cât de drastică poate fi pierderea sănătății, mai ales când încep durerile de coloană și te gândești să nu ajungi în scaun.