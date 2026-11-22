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Tensiunile de la Insula Iubirii au ajuns la un nou nivel în cadrul ceremoniei focului, unde detaliile despre trecutul concurenților au început să iasă la iveală. Momentul critic a venit în timpul discuției dintre Eduard Vlădescu și Ionuț Mocăniță, care a scos la suprafață un subiect extrem de sensibil referitor la relația acestuia cu Claudia Ion. În cadrul acestui dialog, Ionuț a ajuns în final să admită faptul că a fost infidel, confirmând suspiciunile care circulau în ultima perioadă despre comportamentul său.

Recunoaștere forțată la bonfire

Revederea dintre Eduard Vlădescu și Ionuț Mocăniță nu a fost lipsită de momente tensionate, cele două persoane discutând despre felul în care Ionuț își privește greșelile din trecut. Deși, la început, concurentul a încercat să transmită imaginea unui partener care dorește să repare lucrurile cu Claudia Ion și care este pregătit să înceapă o nouă etapă alături de ea, întâlnirea cu ispita a complicat drastic situația. Discuția a virat rapid către comportamentul lui Ionuț înainte de a intra în emisiune, mai exact către o presupusă apropiere a acestuia de una dintre prietenele Claudiei.

Conform informațiilor prezentate în cadrul show-ului, Ionuț și prietena Claudiei au comunicat prin mesaje, iar ulterior femeia a ajuns chiar în apartamentul unde Ionuț locuia împreună cu Claudia. Deși subiectul fusese abordat și în alte momente pe insulă, doar acum, la bonfire, Ionuț Mocăniță a recunoscut explicit că a înșelat-o pe partenera sa, admitând că a depășit anumite limite în comportamentul său față de acea femeie.

Detaliile despre „împletirea” cu prietena Claudiei

În discuția cu Radu, Ionuț a fost pus față în față cu faptul că, până în acel moment, nu își asumase vina în emisiune. Mocăniță a explicat că i-a spus Claudiei despre situație, deoarece aceasta voia să afle dacă a existat sau nu un act sexual. El a susținut că, pentru el, faptul că a dat curs mesajelor și a fost „prost” constituie deja un act de infidelitate, chiar dacă nu s-au sărutat sau nu au făcut mai mult.

Ionuț a recunoscut că a ascuns anumite lucruri din curiozitate, lucru care, în opinia lui, reprezintă tot înșelătorie, deoarece nu ar fi trebuit să facă astfel de lucruri dacă ar fi fost corect cu partenera sa. Bărbatul a mai menționat că s-a simțit vinovat, însă a fost deranjat de faptul că Claudia nu a simțit aceeași vinovăție când el a încercat să deschidă subiectele respective.

Ce s-a întâmplat concret în apartament

Când a fost întrebat mai exact despre ce s-a întâmplat cu acea fată, Ionuț a confirmat că s-a văzut cu ea și a dat curs mesajelor. El a precizat că, în momentul în care a considerat că lucrurile mergeau prea departe și că urma să facă o prostie, a plecat. Totuși, a recunoscut că, atunci când femeia a intrat în casă, a mai încercat încă o dată să flirteze și a dat curs acestui lucru, înainte de a se desprinde.

Referitor la natura fizică a acelei întâlniri, Ionuț a oferit explicații contradictorii. Pe o parte, a menționat că nu a fost nimic sexual, dar a admis că au fost „fizice”. Ulterior, a încercat să nuanțeze situația, spunând că femeia s-a apropiat de el și a încercat să se ajungă la mai mult, dar că nu a fost nimic sexual. El a mai vorbit despre o poză cu fard și fără fard și a spus că i-a demonstrat câte minute a stat femeia, susținând că aceasta stătea în fața ușii și a venit către el.