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¡Ayy, señores, pero qué bochinche! Yina Calderón no se aguantó las ganas y le tiró un dardo envenenao a María Gómez, la flamante esposa de Giovanny Ayala, apenas dos días después de que la pareja se diera el “sí, acepto”. La creadora de contenido, que siempre está dando de qué hablar, usó sus historias de Instagram para recordarle al mundo (y a la recién casada) que, según ella, el corazón del cantante de música popular tiene otra dueña... ¡y es ella misma!

Este drama tiene más vueltas que un plátano maduro. La publicación del lunes 23 de noviembre de 2026 reavivó una controversia que lleva más de diez años en boca de todo el mundo sobre un supuesto romance entre Ayala y la empresaria y DJ, conocida por su paso por el reality "Protagonistas de Nuestra Tele". Se ve que la historia de amor (o desamor, o lo que sea) entre estos dos todavía da de qué hablar y pone las redes a arder.

El mensaje sin filtro

En la historia de Instagram, Yina puso una foto de los recién casados y, con cero complejos, les dejó la frase: "Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO". Como si eso no fuera suficiente para encender la mecha, acompañó la historia con un pedazo de la canción "Piensa en mí" del propio Ayala, que no deja mucho a la imaginación con su letra: "Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él". ¡Así o más claro!

Esta vaina explotó justo después del matrimonio de Giovanny Ayala con María Gómez, que se celebró el sábado 21 de noviembre de 2026. La boda religiosa fue en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de Acacías, Meta. Por lo que se vio en las redes, la recepción siguió en Villa Valentina, la finca del artista, con música en vivo y unos platos típicos de la gastronomía llanera que seguro estaban para chuparse los dedos.

Mientras Ayala se estaba casando, Yina Calderón andaba de viaje por el departamento del Huila. Durante esos días, la gente en redes ya estaba comentando videos de ella jangueando con amigos e incluso dándose un besito con el influenciador Camilo Vega, lo que llevó a muchos a especular sobre cómo reaccionaría ella frente al bodorrio del cantante. Y mira tú, la respuesta no se hizo esperar.

La historia de un romance negado

Yina lleva más de una década diciendo en distintas entrevistas y en transmisiones en vivo que mantuvo un vínculo sentimental con el músico. Y no solo eso, siempre ha dejado claro que le molesta un montón que él no reconozca esa historia. ¡La verdad de uno no es la verdad del otro, como dicen!

Hubo un momento épico que muchos recordarán: durante su participación en "La casa de los famosos", el 19 de abril de 2025, Giovanny Ayala entró como invitado musical a una fiesta del programa. Al verlo cantando temas de despecho, Calderón rompió en llanto, abandonó la reunión y se fue al confesionario visiblemente afectada. ¡Esa escena se volvió a hacer viral después de su reciente publicación, como era de esperarse!

Por su lado, Giovanny Ayala siempre ha negado de manera reiterada que haya existido un noviazgo. En una entrevista que le dio al presentador Camilo Cuervo para el canal musical Radiola TV, el artista contó su versión de cómo se conocieron. Según relató, el primer contacto fue hace más de diez años, durante una Semana Santa en Villavicencio, cuando ella ya tenía su reconocimiento.

De acuerdo con el testimonio del cantante, sus hijos le comentaron que Calderón estaba en una finca cercana y él se acercó a saludarla de manera cordial. Después, tras compartir un almuerzo y hablar de sus planes, él aceptó llevarla en su vehículo rumbo a Bogotá porque coincidían en la ruta. "Después viene la película de que somos novios y no", así de tajante fue Ayala en esa conversación, donde afirmó que nunca hubo una relación de pareja. ¡Cada quien con su cuento!

¿Y la respuesta?

Hasta el momento, ni Giovanny Ayala ni María Gómez se han pronunciado en sus redes sociales sobre el mensaje que tiró la influenciadora.

Con este drama que tiene más vueltas que un trompo, ¿será que María Gómez aguantará callada o la polémica apenas comienza?