Espectáculos

Prepárense para sacar el pañuelo y mover el pie, porque el documental “Aporte patriótico del Merengue en la historia dominicana”, una producción de los comunicadores Euri Cabral y Zinayda Rodríguez, está a punto de llegar a la pantalla grande. El estreno de esta joya está pautado para el sábado 30 de enero de 2027, a las siete de la noche, en Galería 360, como parte de la 19.ª edición del Festival de Cine Global Santo Domingo.

Este documental, conducido por el maestro Ramón Orlando, se sumerge en las diferentes etapas que ha vivido el merengue, destacando a sus líderes y, sobre todo, el papelón patriótico que ha jugado en la construcción de nuestra nación. Una propuesta que promete hacernos ver el merengue con otros ojos, más allá de la pista de baile.

Un Recorrido Histórico con Estrellas

Bajo la sombrilla de la Ley de Cine 108-10, Cabral y Rodríguez han logrado reunir un elenco de lujo para este proyecto. El documental cuenta con los testimonios de verdaderas leyendas que han marcado pauta en el género, como Fernando Villalona, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Rafa Rosario, Miriam Cruz, Pochy Familia, Tulile y Manny Cruz. ¡Imagínense la cantidad de historias y anécdotas que deben tener esos señores!

Pero no solo la música es protagonista, también participan reconocidos comunicadores que han seguido de cerca la trayectoria del ritmo a través de los años. Nombres como Huchi Lora, Marivel Contreras, Joseph Cáceres, Alfonso Quiñones y Máximo Jiménez se unen al investigador musical Rafael Chaljub Mejía y al exministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, para ofrecer una visión completa y profunda de nuestro merengue.

Noche de Gala en el Festival

El estreno del documental será uno de los platos fuertes del Festival de Cine Global Santo Domingo. Omar de la Cruz, director del festival, no ocultó su satisfacción al incluir esta producción en la oferta programática de la versión XIX. Para él, es un orgullo destacar el trabajo de Euri y Zinayda, a quienes describe como a quienes describe como destacados productores cinematográficos que siempre han sido parte del festival.

La presentación de “Aporte patriótico del Merengue en la historia dominicana” se enmarca dentro de GALAS DOMINICANAS, una sección que el Festival ha consolidado a lo largo de los años. Este espacio está dedicado a destacar los estrenos más relevantes de la industria cinematográfica nacional, reconociendo producciones que, por su valor artístico, cultural e histórico, contribuyen al fortalecimiento y la proyección de nuestro cine. El evento, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), promete ser una noche para recordar.

Más Que Un Ritmo, Una Identidad Nacional

Euri y Zinayda tienen claro que la finalidad principal de este documental va más allá del entretenimiento. Su objetivo es mostrarle al país y al mundo que el merengue no es simplemente un ritmo musical o un baile para encender la fiesta, sino que es una parte esencial de la identidad dominicana. Afirman que ha sido parte importante de la historia de nuestra nación.

Por eso, los productores hacen un llamado a todos los dominicanos, desde el gobierno hasta la población, para que valoremos el merengue en su justa dimensión, lo defendamos y garanticemos que se preserve como parte esencial de nuestro patrimonio cultural. Y para que este mensaje llegue lejos, están en conversaciones con los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores, con la idea de llevar el documental a todas las provincias y a los países con una diáspora dominicana significativa. ¡Que se entere el mundo entero!

El traíler oficial del documental se estrenará en todos los medios y en las redes sociales este jueves 26 de noviembre. Y no es una fecha cualquiera, señores, es el Día Nacional del Merengue, por disposición del decreto 619-05. Esta fecha se eligió porque el 26 de noviembre de 1854 fue la primera vez que la palabra "Merengue" apareció impresa, en el periódico El Oasis, en un artículo del intelectual Manuel de Jesús Galván, quien –¡ojo aquí!– atacaba el ritmo popular que ya se estaba imponiendo en la sociedad dominicana. ¡Miren qué ironía, de criticado a patrimonio nacional!

¿Están listos para redescubrir el merengue y su legado en la República Dominicana?