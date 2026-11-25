Alofoke admite que subestimó a Luinny Corporán y ¡anuncia demanda millonaria contra Manolo Ozuna!
¡La vaina se puso calientísima en el ruedo del entretenimiento dominicano! El empresario Santiago Matías, conocido por todos como Alofoke, se sentó frente a frente con el comunicador Luinny Corporán, y la verdad es que esa conversación, que muchísimos estaban esperando se volvió de una vez el encuentro más comentado de estos días.
Y no es para menos, porque el mismo Alofoke, sin pelos en la lengua, admitió que la embarró: que subestimó a Luinny Corporán. ¡Tú sabes lo que es eso! Un hombre que no le baja a nada soltando que se le fue la bola. Honestamente, ¿quién no se ha equivocado alguna vez? Pero hacerlo público así, ¡eso sí es tener cuero!
Pero espérense, que el drama no se quedó solo en la auto-confesión. Alofoke, parece que no se quiere quedar tranquilo, y soltó una bomba aún más grande: anunció que le meterá una demanda millonaria a Manolo Ozuna. ¡Una demanda millonaria! Parece que en este mundo del faranduleo, cuando no es una cosa, es otra.
Uno se pregunta, después de soltar ese guineo, ¿cómo se sentirán Luinny y Manolo? ¿Será que esta es la previa de más fuego o de una tregua? ¡Solo el tiempo dirá quién sale ganando en este ring!